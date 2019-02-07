Fed / Powell: ABD Ekonomisi İyi Bir Konumda

– ABD Merkez Bankası (Feed) Başkanı Jerome Powell Washington'da yaptığı bir konuşamada ABD ekonomisinin iyi bir konumda olduğunu söyledi.

– ABD Merkez Bankası (Feed) Başkanı Jerome Powell Washington'da yaptığı bir konuşamada ABD ekonomisinin iyi bir konumda olduğunu söyledi.



Powell açılış konuşmalarının ardından, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantılarına ait yayınların tümünde kullanılan kelimeler ve yapılan vurgulara dikkat edildiğini söyledi.



Powell ayrıca, ABD'de işgücüne katılımda görülen düşüşün Fed'i endişelendirdiğini belirtti.



Powell, Fed'in finans sistemini çeşitli şoklara karşı stres testlerine tabi tuttuğunu ve Fed'in yetkisini Kngre'den alan ve kamu güveni için çalışan bir kamu kuruluşu olduğunu anımsattı. - İstanbul

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