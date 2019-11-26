Son Dakika Haberleri: Fed / Powell: Bardağın yarısından çok fazlası dolu
Son Dakika Ekonomi Fed / Powell: Bardağın yarısından çok fazlası dolu - Son Dakika Ekonomi

Fed / Powell: Bardağın yarısından çok fazlası dolu

7 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasının güçlü istihdam piyasasını desteklemek için "iyi konumlandırıldığı"nın altını çizdi ve "Bu noktada, bardağın yarısından çok fazlasının dolu olduğunu görüyorum" dedi.

Fed / Powell: Bardağın yarısından çok fazlası dolu, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasının güçlü istihdam piyasasını desteklemek için "iyi konumlandırıldığı"nın altını çizdi ve "Bu noktada, bardağın yarısından çok fazlasının dolu olduğunu görüyorum" dedi.

Powell, Rhode Island'da katıldığı bir yemekli toplantıda yaptığı konuşmada, "Uzun süredir devam eden genişlemenin yararları şu anda toplum birçok kesimine ulaşıyor ve şu ana kadar elde edilen etkileyici kazanımlar için daha hala alan var" dedi.

Mevcut görünümün "ılımlı bir büyüme"ye işaret ettiğine dikkat çeken Powell, istihdam verilerindeki düzeltmelerin, piyasanın düşünüldüğü gibi geçen yılki kadar güçlü olamayacağını ortaya koyduğunu söyledi.

Powell, "Bu haber bakış açımızı önemli ölçüde değiştirmediyse de, düşündüğümüzden biraz daha az ivme kaydeden ekonomiye işaret etti" dedi.

Powell, "Uzun süredir devam eden büyümenin bu noktasında, bardağın yarısından çok fazlasının dolu olduğunu görüyorum. Doğru politikalarla, bardağı daha da doldurabilir, şimdiye kadarki kazançları artırabiliriz" dedi.

Küresel büyüme ve ticaretteki gelişmelerin, "sürmekte olan riskleri ve belirsizlikleri" temsil ettiğini vurgulayan Powell, küresel ekonomik büyümedeki gerilemenin ABD'li ihracatçıları da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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