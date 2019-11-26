Fed / Powell: Bardağın yarısından çok fazlası dolu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasının güçlü istihdam piyasasını desteklemek için "iyi konumlandırıldığı"nın altını çizdi ve "Bu noktada, bardağın yarısından çok fazlasının dolu olduğunu görüyorum" dedi.

Powell, Rhode Island'da katıldığı bir yemekli toplantıda yaptığı konuşmada, "Uzun süredir devam eden genişlemenin yararları şu anda toplum birçok kesimine ulaşıyor ve şu ana kadar elde edilen etkileyici kazanımlar için daha hala alan var" dedi.

Mevcut görünümün "ılımlı bir büyüme"ye işaret ettiğine dikkat çeken Powell, istihdam verilerindeki düzeltmelerin, piyasanın düşünüldüğü gibi geçen yılki kadar güçlü olamayacağını ortaya koyduğunu söyledi.

Powell, "Bu haber bakış açımızı önemli ölçüde değiştirmediyse de, düşündüğümüzden biraz daha az ivme kaydeden ekonomiye işaret etti" dedi.

Powell, "Uzun süredir devam eden büyümenin bu noktasında, bardağın yarısından çok fazlasının dolu olduğunu görüyorum. Doğru politikalarla, bardağı daha da doldurabilir, şimdiye kadarki kazançları artırabiliriz" dedi.

Küresel büyüme ve ticaretteki gelişmelerin, "sürmekte olan riskleri ve belirsizlikleri" temsil ettiğini vurgulayan Powell, küresel ekonomik büyümedeki gerilemenin ABD'li ihracatçıları da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.