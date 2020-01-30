Fed / Powell: Coronavirüs çok ciddi bir sorun - Son Dakika
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Fed / Powell: Coronavirüs çok ciddi bir sorun

15 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'deki coronavirüs salgınının "çok ciddi bir sorun" olduğunu vurguladı ve bu durumun Çin'deki ekonomik aktivitede önemli aksamalara neden olacağını ve küresel düzeyde de sorun yaratma potansiyeli barındırdığı uyarısı yaptı.

Fed / Powell: Coronavirüs çok ciddi bir sorun, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'deki coronavirüs salgınının "çok ciddi bir sorun" olduğunu vurguladı ve bu durumun Çin'deki ekonomik aktivitede önemli aksamalara neden olacağını ve küresel düzeyde de sorun yaratma potansiyeli barındırdığı uyarısı yaptı.

Fed faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Powell, coronavirüsün makroekonomik etkilerinin henüz belirsizliğini koruduğuna da işaret ederek, Fed'in bu konuda gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, coronavirüsten yaşamını yitirenlerin 169'a ulaştığını belirtti. Ölümlerin büyük çoğunlukla Hubei bölgesinde gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamaya göre, 1,700 yeni vaka belirlendi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:30 Kaynak: DHA
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