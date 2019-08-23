Son Dakika Haberleri: Fed/powell: enflasyon hedefi için büyümeyi destekleyeceğiz
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Fed/powell: enflasyon hedefi için büyümeyi destekleyeceğiz

1 saat önce

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole zirvesinde yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyıonu yüzde 2.0 düzeyinde tutabilmek için büyümeyi desteklemeye yönelik adımlar atacaklarını söyledi.

Fed/powell: enflasyon hedefi için büyümeyi destekleyeceğiz, System.String[]

– ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole zirvesinde yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyıonu yüzde 2.0 düzeyinde tutabilmek için büyümeyi desteklemeye yönelik adımlar atacaklarını söyledi.

Powell, Çin'in ithalata yönelik yeni vergilerini, özellikle Almanya ve Çin'de olmak üzere küresel yavaşlamaya dair daha fazla kanıtı ve artan anlaşmasız Brexit ihtimali, Hong Kong'da yükselen tansiyon gibi jeopolitik gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

Küresel riskleri işaret eden Powell, "Hem sakin hem de kriz durumlarında kullandığımız para politikası araçlarını inceleyerek, elimizdeki araçları genişletip genişletmeme kararı alacağız" dedi.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:57 Kaynak: DHA
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