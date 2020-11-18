Fed / Powell: Faizleri artırırken sabırlı olmalıyız - Son Dakika

Fed / Powell: Faizleri artırırken sabırlı olmalıyız

18.11.2020 12:00
Fed / Powell: Faizleri artırırken sabırlı olmalıyız, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "toplumda eşitsizliğin yolunu açan" faiz artışlarında sabırlı olmaları gerekeceğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "toplumda eşitsizliğin yolunu açan" faiz artışlarında sabırlı olmaları gerekeceğini vurguladı.

İş dünyası ödül töreninde konuşan Powell, ABD'de eşitsizlikle mücadelede Fed'in katkısının "sınırlı" olduğunu, ancak belirgin bir payı bulunduğunu vurguladı.

Bu konuda merkez bankası sisteminin rolünün daha çok istihdamı en yüksek düzeye çıkarılmasında öne çıktığına işaret eden Powell, işsizlik oranının yüzde 3.0 - yüzde 4.0 dolayında olduğu durumlarda istihdam piyasasının daha kapsayıcı olduğunun altını çizdi ve Fed'in daha güçlü bir istihdam piyasası için kısa zamanda harekete geçeceğini ekledi.Powell ayrıca, ABD kamu borçlarının azaltılmasına ilişkin konuşmaların, ancak Covid-19 pandemisi kaynaklı krizin geride bırıkılmasından sonra yapılamasının uygun olacağını söyledi.Powell, Kongre'nin fonlamasıyla ve Hazine Bakanlığı'nın yetkisiyle baharda Fed tarafından başlatılan programları durdurmak için "Henüz ya da yakın süreçte zamanın geldiğini düşünmüyorum" diye ekledi.Powell, aşı yaygınlaşana kadar ailelerin eksiklerinin kapatılması için Kongre'ye daha fazla canlandırma önlemi getirilmesi çağrısını yineledi. Powell, vakalardaki artış ve hastaneye yatışlar "çok endişelendirici" çünkü bu insanların ekonomik faaliyetlerden kaçınmasına ve ekonominin yavaşlamasına neden olabilir dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fed / Powell: Faizleri artırırken sabırlı olmalıyız - Son Dakika Ekonomi


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