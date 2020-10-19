ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, Fed'in "merkez bankası dijital parası" (MBDP) konusunda henüz bir karara varmadığını söyledi.

Powell, böyle bir karara varabilmek için yapılması gereken daha pek çok şey olduğunu ve özellikle de tüm paydaşlarla geniş ve kapsamlı bir müzakere yapılması gerektiğini vurguladı.