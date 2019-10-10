Son Dakika Haberleri: Fed/powell: para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz
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Fed/powell: para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'i kısa vadeli politik baskılardan korumanın, kendilerine para politikasını açık ve net bir şekilde anlatma görevi de yüklediğini söyledi.

Fed/powell: para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'i kısa vadeli politik baskılardan korumanın, kendilerine para politikasını açık ve net bir şekilde anlatma görevi de yüklediğini söyledi.

Powell, Kansas City'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kongre, kısa vadeli politik baskılara karşı Fed'e belirgin bir koruma sağlıyor; bize düşen de, neyi neden yaptığımızı açık ve net bir şekilde anlatabilmektir. Kendilerine hizmet ettiğimiz insanlar ile belirgin bir şekilde ilişkimizi sürdürerek, onlar ve seçtikleri temsilcilerin bizi hesap verebilir olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor" dedi.

Fed'in amacının ABD ekonomisinin düşük işsizlik ve hafif enflasyon ile büyümeye devam etmesini sağlamak olduğunu söyleyen Powell, ABD ekonomisinin bazı risklerme karşı karşıya olsa da genel olarak iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Bizim işimiz ekonomiyi bu iyi durumda mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Kansas City, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:11 Kaynak: DHA
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