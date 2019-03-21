Son Dakika Haberleri: Fed / Powell: Sabırlı Olmak İçin İyi Bir Zaman

Fed / Powell: Sabırlı Olmak İçin İyi Bir Zaman

55 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika yapıcıların faiz oranlarını yeniden artırmaya başlamadan önce "sabırlı" olacaklarını vurguladı ve "Sabırlı olmak için iyi bir zaman" dedi.

Fed / Powell: Sabırlı Olmak İçin İyi Bir Zaman, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika yapıcıların faiz oranlarını yeniden artırmaya başlamadan önce "sabırlı" olacaklarını vurguladı ve "Sabırlı olmak için iyi bir zaman" dedi.

Fed'in dün akşam sona eren politika kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ABD'de büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminlerinin düşürüldüğü ve buna bağlı olarak, politika faizinin en az bu yıl boyunca mevcut düzeyi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağı belirtildi.

Powell, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "İstihdam ve enflasyonun görünümünün politikadaki bir değişiklik için çağrı yapmasından önce biraz zaman geçebilir" diyerek politika yapıcıların faiz oranlarını tekrar artırmadan önce "sabırlı" olacaklarının altını bir kez daha çizdi.

Powell Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkması, ABD- Çin ticaret görüşmeleri ve hatta Fed'in yakından izlediğini belirttiği ABD ekonomisine ilişkin görünümle ilgili risklerin devam ettiğine işaret etti ve ekledi:

"Verilerin bir yönde veya başka bir yönde hareket etmemizi gerektirecek bir sinyal göndermediğini düşünüyorum. Sabırlı olmak için iyi bir zaman."

Fed açıklamasına göre, bilanço küçültmesi Mayıs'tan itibaren aylık 50 milyar dolara kadar düşecek ve Eylül'de durduracak. Fed'in ekonomik tahminlerine göre, ABD ekonomisinin 2019'da yalnızca yüzde 2.1 büyümesi öngörülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:01 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Fed, Ekonomi
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