Fed/Powell: Yüzde 2.0'den düşük enflasyon tatmin edici değil - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed/Powell: Yüzde 2.0'den düşük enflasyon tatmin edici değil - Son Dakika Ekonomi

Fed/Powell: Yüzde 2.0'den düşük enflasyon tatmin edici değil

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in yüzde 2.0'nin altında bir düzeyde olan enflasyonu tatmin edici bulmadığını söyledi.

Fed/Powell: Yüzde 2.0'den düşük enflasyon tatmin edici değil, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in yüzde 2.0'nin altında bir düzeyde olan enflasyonu tatmin edici bulmadığını söyledi.

Fed yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarken; ılımlı ekonomik büyümenin devamına ve "güçlü" bir iş piyasasına işaret ederek borçlanma maliyetlerinde yakın tarihte bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in gecelik borçlanma faizini oybirliğiyle yüzde 1.50 ve yüzde 1.75 aralığında tutma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fed'in para politikası metninde kullandığı dilde, "enflasyonun yüzde 2.0'ye yakın getirileceği" betimlemesi yerine, "enflasyonun yüzde 2.0'ye getirileceği"nin kullanıldığına dikkat çekti.

Powell, bu betimlemenin değiştirilmesindeki temel anlayışın, "politika yapıcıları yüzde 2.0'ye yakın enflasyonu da tatmin edici buluyor" gibi yanlış anlaşılmadan kaçınmak için yapıldığını, Fed'in "yüzde 2.0'nin altındaki enflasyon düzeyini tatmin edici bulmadığını" vurguladı.

Powell, "Para politikasındaki mevcut duruşumuzun sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, güçlü bir işgücü piyasasını destekleyeceğini ve enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2.0 düzeyine gelmesini sağlayabileceğine inanıyoruz" dedi.

Powell, küresel ekonomik büyümenin dengelendiğini ve uluslararası ticaretin etrafındaki belirsizliklerin azaldığını söyledi. Bu iki endişe Fed'in geçen yıl faizleri üç kez düşürme kararı almasında kilit faktörler olmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, yarıyıl para politikası raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne 11 Şubat'ta sunacak.

Senato Bankacılık Komitesi sözcüsü de Powell'in 12 Şubat'ta Komite'ye yarıyıl sunumunu yapacağını açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %8,2 ABD ile Meksika sınırında "en uzun" kaçakçılık tüneli keşfedildi THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 15:09:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fed/Powell: Yüzde 2.0'den düşük enflasyon tatmin edici değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]