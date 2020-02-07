Fed/Quarles: Enflasyon hedefinde sapma kaygılandırıcı değil - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed/Quarles: Enflasyon hedefinde sapma kaygılandırıcı değil - Son Dakika Ekonomi

Fed/Quarles: Enflasyon hedefinde sapma kaygılandırıcı değil

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Fed'in enflasyonu yüzde 2.0 düzeyine yükseltme hedefindeki sapmayı "kaygı verici bulmadığını" söyledi.

Fed/Quarles: Enflasyon hedefinde sapma kaygılandırıcı değil, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Fed'in enflasyonu yüzde 2.0 düzeyine yükseltme hedefindeki sapmayı "kaygı verici bulmadığını" söyledi.

Aynı zamanda Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Başkanı olan Quarles, enflasyonda yüzde 2.0 hedefine karşın, Aralık ayında hem manşet enflasyon hem de çekirdek enflasyonun yüzde 1.6 düzeyinde kaldığını anımsatarak,  "Bu sapma beni o kadar da kaygılandırmıyor; çünkü, eflasoyunun orta vadede toparlanarak hedfe ile uyumlu düzeylere yükseleceğine inanıyorum" dedi.

Quarles, birçok mal ve hizmet grubunda, fiyat artışlarının yüzde 2.0'ye yakınlaştığına da dikkat çekti.

Fed yetkililerinin, finansal şirketlerin likidite zorunluluklarını karşılarken daha esnek olmaları için uygulayabilecekleri birçok seçenek bulunduğunu ifade eden Quarles, bunların bankaların tutmaları gereken likidite miktarına ilişkin standartları gevşetmeden yapılabileceğini vurguladı ve ekledi:

"Eğer rezervler ve Hazine kağıdı likiditesinin karakteristikleri bugün olduklarından daha benzer hale getirilmesinin finansal sistemin verimliliğini iyişleştirip iyileştirmeyeceğinin değerlendirilmesi hak ettiğini düşünüyorum."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
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