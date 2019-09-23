Son Dakika Haberleri: Fed/rosengren: faiz indirimi aşırı risk almayı cesaretlendirir
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Fed/rosengren: faiz indirimi aşırı risk almayı cesaretlendirir

1 saat önce

Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimlerinin devam etmesinin, ekonomi bileşenlerini "aşırı risk alma" konusunda "cesaretlendirebileceği" uyarısı yaptı.

Fed/rosengren: faiz indirimi aşırı risk almayı cesaretlendirir, System.String[]

Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimlerinin devam etmesinin, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bileşenlerini "aşırı risk alma" konusunda "cesaretlendirebileceği" uyarısı yaptı.

Rosengren, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yaptığı faiz indirimi kararında karşı oy kullanmasına neden olarak, daha düşük faizlerin işletmeleri ve tüketicileri borçlanmaya ve "aşırı risk" almaya teşvik etmesi konusunda endişe etmesini gösterdi.

Daha düşük faiz oranlarının ekonomiyi, insanları ve şirketleri aşırı şekilde borçlanmaya cesaretlendirerek, daha narin bir zemine zokabileceğinden endişe ettiğini belirten Rosengren, son resesyonun da yüksek borç seviyeleriyle azdırıldığını savundu ve ekledi:

"Yüksek kaldıraç kullanımının genel olarak resesyona neden olmadığını, ancak yüksek kaldıracın resesyonu daha kuvvetlendirici olabileceğini not etmek önemli. Bir kere resesyon oluştuğunda borçlular ve borç verenler geri çekilir, borç çarpanları ciddi şekilde düşer."

Merkez Bankası, Boston, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:01 Kaynak: DHA
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