Son Dakika Haberleri: Fed / Rosengren: Faiz indirimi gerekmeyebilir
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Fed / Rosengren: Faiz indirimi gerekmeyebilir

1 saat önce

Boston Fed (Merkez Bankası) Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinde "işlerin yolunda" olduğunu, bu nedenle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ay sonunda yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC) toplantısında "faiz indirimi gerekmeyebileceği"ni söyledi.

Fed / Rosengren: Faiz indirimi gerekmeyebilir, System.String[]
Boston Fed (Merkez Bankası) Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinde "işlerin yolunda" olduğunu, bu nedenle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ay sonunda yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC) toplantısında "faiz indirimi gerekmeyebileceği"ni söyledi.
CNBC'nin sorularını yanıtlayan Rosengren, ABD ekonomisinin başka ülkelerin yaptığı gibi büyümenin teşvik edilmesi için para politikasını gevşetmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı ve ekledi:
"Eğer Japonya Merkez Bankası'nda ya da Avrupa Merkez Bankası'nda görev yapıyor olsaydım, bir faiz indrimini ciddi şekilde düşünmek akıllıca olurdu. Ancak, ABD ekonomisi o noktada değil. Ekonomi şu aşamamada makul bir seviyede. Eğer ekonomi para politikasında bir gevşeme olmadan oldukça  iyi iş çıkarıyor ise politikanın gevşetilmesini istemiyorum."
Rosengren ayrıca Fed'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları yaptığı tweetlerini görüşmediklerinin altını çizdi ve faiz kararı verirken, piyasaların istekleri ya da hareketlerine değil, ekonomik verilere baktıklarını ekledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:17 Kaynak: DHA
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