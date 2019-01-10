Fed "sabırlı" olacak
48 dakika önce
Fed'in 18-19 Aralık tarihli toplantı tutanakları, finansal piyasaların sert düşüş kaydetmesi ve küresel yavaşlamaya ilişkin raporlar konusunda artan endişeler olduğunu açıkça ortaya koydu.
Fed
'in 18-19 Aralık
tarihli toplantı tutanakları, finansal piyasaların sert düşüş kaydetmesi ve küresel yavaşlamaya ilişkin raporlar konusunda artan endişeler olduğunu açıkça ortaya koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:25
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