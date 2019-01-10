Son Dakika Haberleri: Fed "sabırlı" olacak

Fed "sabırlı" olacak

48 dakika önce

Fed'in 18-19 Aralık tarihli toplantı tutanakları, finansal piyasaların sert düşüş kaydetmesi ve küresel yavaşlamaya ilişkin raporlar konusunda artan endişeler olduğunu açıkça ortaya koydu.

Fed
Fed'in 18-19 Aralık tarihli toplantı tutanakları, finansal piyasaların sert düşüş kaydetmesi ve küresel yavaşlamaya ilişkin raporlar konusunda artan endişeler olduğunu açıkça ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:25 

Aralık, Fed, Ekonomi
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