Üye Girişi
Fed sonrası altın fiyatları sert düştü - Son Dakika

Fed sonrası altın fiyatları sert düştü

17.06.2021 09:54
Fed sonrası altın fiyatları sert düştü, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle altın fiyatları sert düştü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle altın fiyatları sert düştü.

Fed öncesinde 1,850 doların üzerinde olan altının ons fiyatı, 8 Ocak'tan bu yana gerçekleşen en sert düşüşle 1,809 dolara kadar indikten sonra, 1,810 doların üzerine toparlandı.

Stoklardaki düşüş ve talepteki toparlanmanın etkisiyle, spot piyasalarda 32 aydan sonra ilk kez 74 doları gören Brent petrolün varil fiyatı hafif geri çekilerek 73 dolar ve 71.72 dolara kadar çıkan Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da bu düzeylere yakın yatay hareket ediyor.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 11 Haziran'da biten haftada 7.4 milyon varil düşüşle 466.7 milyon varile geriledi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 8.5 milyon varil birden azaldı. Financial Times'ın Vitol, Glencore Trafigura ve Goldman Sachs üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlediği Emtia Piyasaları Küresel Zirvesi'ndeki konuşmalarda, petrolün yakın zamanda 2014 yılından bu yana ilk kez 100 doları görebileceğine dikkat çektiler.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.23 artışla 73.23 dolar,Batı Teksas yüzde 0.38 artışla 71.12 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,812.56 dolar,gümüş yüzde 0.02 düşüşle 26.97 dolar,bakır yüzde 0.73 artışla 9,630.00 dolar,platin yüzde 0.16 artışla 1,125.68 dolar,paladyum yüzde 1.04 düşüşle 2.771.69 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 503 liraya, çeyrek altın 829 liraya, Cumhuriyet altını da 3,304 liraya geriledi.ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, "Mısır fiyatı uzun vadeli yükseliş trendi üzerindeki hareketine devam ediyor . Pamukta, sıkışma bölgesinde hareketler devam ediyor. Buğdayda satış baskısı devam ediyor"denildi.Çin'in gıda ve stratejik rezervlerden sorumlu kurumu, internet sitesinde yaptığı açıklamada demir dışı işleme ve imalat şirketlerine "yakın gelecekte" açık artırmayla partiler halinde bakır, alüminyum ve çinko satışı yapacağını açıkladı. Endüstriyel emtia fiyatları Mayıs ayında rekor seviyelere yükselmişti. Gösterge Londra bakırı, koronavirüs salgınının talebi ortadan kaldırdığı geçen yılın Mart ayından beri yüzde 60'tan fazla yükselerek Mayıs'ta rekor seviye olan ton başına 10,747.50 dolara çıktı.Citi, geçmişteki alım ve satış kayıtlarını baz alarak Çin'in mevcut devlet metal rezervlerinde 2 milyon ton bakır, 800,000 ton alüminyum ve 350,000 ton çinko olduğunu hesapladı.

Analistlere göre, metal piyasaları Çin'in metal rezervlerinden yapacağı satışları büyük ölçüde fiyatladı. Analistere göre, Çin'in giderek artan satışlarının büyüklüğüne ilişkin bin bilgi olmamasına karşın, piyasalara baskı yapmaya devam edecek.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fed sonrası altın fiyatları sert düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda 10:10 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık 10:04 Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı 09:55 Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı
Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu 09:49 Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu Bakıcı aylığı tartışması kanlı bitti! Tuğlayla babasını öldürdü 09:35 Bakıcı aylığı tartışması kanlı bitti! Tuğlayla babasını öldürdü Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi 00:22 Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı 23:28 Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti 21:59 Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti

Son Dakika Haberleri
10:15 Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum
10:09 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda
10:05 Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı
10:02 Sezgin Baran Korkmaz "12 gazeteci" iddiasını Uğur Dündar'a anlattı, Veyis Ateş'e verdi veriştirdi!
09:58 Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı
09:54 Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı
09:50 Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü
09:49 Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu
09:38 Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu
09:35 Bakıcı aylığı tartışması kanlı bitti! Tuğlayla babasını öldürdü
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı         
10:05
Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı         
09:59
Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü         
09:51
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı         
01:19
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu         
22:23
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz         
21:12
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
İstanbullulara müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor İstanbullulara müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor         
18:49
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu         
18:32
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Ayrılığın perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılığın perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar 1 hafta önce resmen boşanmış         
16:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 10:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fed sonrası altın fiyatları sert düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement