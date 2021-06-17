Fed sonrası değerli metaller sert düştü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle başta altın olmak üzere, tüm değerli metallerin fiyatları sert düştü.

Fed öncesinde 1,850 doların üzerinde olan altının ons fiyatı, 1,775 dolara kadar indikten sonra, bu düzeylerde hareket ediyor. Düşüşler değerli metallerden platin ve gümüşte yüzde 3.0'ü bulurken, paladyumdaki düşüş yüzde 6.5'e ulaştı.