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Fed sonrası değerli metaller sert düştü - Son Dakika

Fed sonrası değerli metaller sert düştü

17.06.2021 17:48
Fed sonrası değerli metaller sert düştü, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle başta altın olmak üzere, tüm değerli metallerin fiyatları sert düştü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle başta altın olmak üzere, tüm değerli metallerin fiyatları sert düştü.

Fed öncesinde 1,850 doların üzerinde olan altının ons fiyatı, 1,775 dolara kadar indikten sonra, bu düzeylerde hareket ediyor. Düşüşler değerli metallerden platin ve gümüşte yüzde 3.0'ü bulurken, paladyumdaki düşüş yüzde 6.5'e ulaştı.

Stoklardaki düşüş ve talepteki toparlanmanın etkisiyle, spot piyasalarda 32 aydan sonra ilk kez 74 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, dolardaki güçlenme ile  hafif geri çekilerek 73 dolar ve 71.72 dolara kadar çıkan Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da bu düzeylere yakın yatay hareket ediyor.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 11 Haziran'da biten haftada 7.4 milyon varil düşüşle 466.7 milyon varile geriledi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 8.5 milyon varil birden azaldı.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.34 artışla 73.31 dolar,Batı Teksas yüzde 0.35 artışla 71.10 dolar,altın yüzde 1.71 düşüşle 1,780.36 dolar,gümüş yüzde 3.09 düşüşle 26.14 dolar,bakır yüzde 0.73 artışla 9,630.00 dolar,platin yüzde 2.96 düşüşle 1,090.66 dolar,paladyum yüzde 6.49 düşüşle 2.618.97 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 497 liraya, çeyrek altın 820 liraya, Cumhuriyet altını da 3,266 liraya geriledi.Troy'un günlük bülteninde, "Altın, dünkü Fed toplantısı sonrası sert satış yaşadığı bir günü geride bıraktı" denildi ve şu değerlindirme yapıldı: "Güne, 1858 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, Fed toplantısı öncesi kısmen satıcılı bir günü yaşamasına rağmen, asıl kaybını Fed kararı sonrası yaşadı. Fed beklendiği gibi faiz artırım kararında değişikliğe gitmezken, 2023 yılında iki faiz artırım kararı alınacağını duyurdu. "Bu kararla birlikte altın hızla değer kaybetti ve karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'in sözleri piyasaca dikkatle takip edildi. Başkan genel olarak güvercin bir tutum sergilemeye çalışsa da piyasa, başkanın güvercin tonunu görmek yerine tepkisini satış yönlü verdi. "Başkan bu toplantıyı varlık azaltımını konuşmayı" konuşma toplantısı olarak değerlendirirken, tahvil alım programında henüz değişikliğe gitmeyeceğini savundu. "Ancak Başkan, enflasyondaki artışa dikkat çekerken beklentilerini aştığına değindi. Enflasyonun geçici olmayıp inatçı olarak kalabileceğini sözlerine ekledi. "Başkanın sözleri sonrası altının tepkisi satıcılı yönlü olmaya devam ederken, seans içinde 1803 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Seansı ise 1812 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, seansı yüzde 2.5 kayıpla tamamlamış oldu.  "Gümüş de altınla benzer şekilde satıcılı bir günü geride bırakırken, 27.65 dolar/onstan başladığı seansta 26,98 dolar/onstan kapanış yaptı. Seansı yüzde 2.4 kayıpla tamamlayan beyaz maden, 50 günlük ortalamanın altına çekilmiş oldu. 100 günlük ortalamanın geçtiği 26.64 dolar/ons seviyesi oldukça kritik öneme sahip konuma geldi. "Platin, dünkü seansta 1155 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra diğer kıymetlilerin kayıp dalgasındam sonra günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Platin 1123 dolar/onstan seansı tamamlarken, yüzde 2.8 kaybı hanesine yazdı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftanın ilk işlem gününde işlemler dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından ortalamanın üstü sayılacak bir gün geride kaldı. Toplamda 1,816 kg altın, 1,143 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, dolar, Altın, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fed sonrası değerli metaller sert düştü - Son Dakika Ekonomi


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