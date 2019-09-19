Fed sonrası dolar güne sakin başladı
1 saat önce
Fed'in beklentiler dahilinde gelen faiz kararı sonrası dolar/TL kuru, 5,70 liranın hemen altında seyrediyor.
Fed'in beklentiler dahilinde gelen faiz kararı sonrası dolar/TL kuru, 5,70 liranın hemen altında seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:35
ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi FED kararı sonrası Dolar/TL'de yukarı yönlü bir artış gerçekleşti Dolar/TL, 5,6830 seviyesinden işlem görüyor Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı