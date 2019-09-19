Son Dakika Haberleri: Fed sonrası dolar güne sakin başladı
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Fed sonrası dolar güne sakin başladı

1 saat önce

Fed'in beklentiler dahilinde gelen faiz kararı sonrası dolar/TL kuru, 5,70 liranın hemen altında seyrediyor.

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Fed'in beklentiler dahilinde gelen faiz kararı sonrası dolar/TL kuru, 5,70 liranın hemen altında seyrediyor.

Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:35 
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