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Fed sonrası gelişen ülke iştahı yükselişte
1 saat önce
Fed'in sürpriz faiz indirimi küresel piyasalarda yatırımcıların gelişen ülke varlıklarına olan iştahı destekliyor.
Fed'in sürpriz faiz indirimi küresel piyasalarda yatırımcıların gelişen ülke varlıklarına olan iştahı destekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:03
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