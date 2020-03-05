Fed sonrası gelişen ülke iştahı yükselişte - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed sonrası gelişen ülke iştahı yükselişte - Son Dakika Ekonomi

Fed sonrası gelişen ülke iştahı yükselişte

1 saat önce

Fed'in sürpriz faiz indirimi küresel piyasalarda yatırımcıların gelişen ülke varlıklarına olan iştahı destekliyor.

Fed sonrası gelişen ülke iştahı yükselişte, System.String[]

Fed'in sürpriz faiz indirimi küresel piyasalarda yatırımcıların gelişen ülke varlıklarına olan iştahı destekliyor.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:03 
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