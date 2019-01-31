Fed sonrası TL güçlendi
1 saat önce
Fed'in "sabır" vurgusu yaptığı açıklama sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı.
Fed'in "sabır" vurgusu yaptığı açıklama sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ABD ve Asya borsaları yükselirken, Türk Lirası da dolar karşısında değer kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
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