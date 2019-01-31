Son Dakika Haberleri: Fed sonrası TL güçlendi

Fed sonrası TL güçlendi

1 saat önce

Fed'in "sabır" vurgusu yaptığı açıklama sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

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Fed'in "sabır" vurgusu yaptığı açıklama sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ABD ve Asya borsaları yükselirken, Türk Lirası da dolar karşısında değer kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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