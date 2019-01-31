Fed sonrası TL güçlendi

Fed'in "sabır" vurgusu yaptığı açıklama sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Fed'in "sabır" vurgusu yaptığı açıklama sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ABD ve Asya borsaları yükselirken, Türk Lirası da dolar karşısında değer kazandı.

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