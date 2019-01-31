Son Dakika Haberleri: Fed Sonrası TL Güçlendi

Fed Sonrası TL Güçlendi

28 dakika önce

FED, dün akşam faiz oranlarını sabit tuttu.

Fed Sonrası TL Güçlendi, System.String[]
FED, dün akşam faiz oranlarını sabit tuttu. Kararın açıklanmasıyla Dolar/TL paritesi yönünü aşağı çevirdi.

FED'in faiz kararı sonrası güne 5,23 seviyelerinde başlayan dolar/TL bir miktar daha gevşedi. 5,20'nin altını test eden parite yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dün açıklanan enflasyon raporu öncesi 5,32 seviyelerinde bulunan dolar, FED kararı sonrası dün akşamdan beri düşüş trendine girdi. Parite en son Aralık ayının başlarında 5,20'nin altına gerilemişti. Kur şu sıralarda 5,21 düzeyinde işlem görüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Ekonomi
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