Fed Sonrası TL Güçlendi
28 dakika önce
FED, dün akşam faiz oranlarını sabit tuttu.
FED, dün akşam faiz oranlarını sabit tuttu. Kararın açıklanmasıyla Dolar/TL paritesi yönünü aşağı çevirdi.
FED'in faiz kararı sonrası güne 5,23 seviyelerinde başlayan dolar/TL bir miktar daha gevşedi. 5,20'nin altını test eden parite yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dün açıklanan enflasyon raporu öncesi 5,32 seviyelerinde bulunan dolar, FED kararı sonrası dün akşamdan beri düşüş trendine girdi. Parite en son Aralık
ayının başlarında 5,20'nin altına gerilemişti. Kur şu sıralarda 5,21 düzeyinde işlem görüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:14 Kaynak: İHA
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