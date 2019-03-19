Son Dakika Haberleri: Fed toplantısı başlıyor, dolar/TL yatay

Fed toplantısı başlıyor, dolar/TL yatay

5 dakika önce

Gevşek para politikası beklentisi doların gücünü zayıflatırken, endeksteki düşüşten destek bulan TL, dolar karşısında sakin seyrini sürdürüyor.

Fed toplantısı başlıyor, dolar/TL yatay, System.String[]
Gevşek para politikası beklentisi doların gücünü zayıflatırken, endeksteki düşüşten destek bulan TL, dolar karşısında sakin seyrini sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:00 

Ekonomi
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