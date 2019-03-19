Fed toplantısı başlıyor, dolar/TL yatay
5 dakika önce
Gevşek para politikası beklentisi doların gücünü zayıflatırken, endeksteki düşüşten destek bulan TL, dolar karşısında sakin seyrini sürdürüyor.
Gevşek para politikası beklentisi doların gücünü zayıflatırken, endeksteki düşüşten destek bulan TL, dolar karşısında sakin seyrini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:00
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