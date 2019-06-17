Fed toplantısı öncesinde ABD piyasaları artışla açıldı
1 saat önce
– ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük para politikası toplantısı öncesinde,güne artışla başladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
– ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası Fed
'in iki günlük para politikası toplantısı öncesinde,güne artışla başladı. Yatırımcılar Fed'in toplantısından bir faiz indirimi beklemiyorlar ancak Temmuz ayı ya da daha sonrası için Fed'in vereceği ipuçlarını bekleyecekler.
Ticaret cephesinde ise, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
, ABD Bşaknı Donald Trump
'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri bir anlaşmayla sonlanmadığı takdirde Çin ürünlerine yeni ek gümrük vergileri getireceğini duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi, piyasalarında son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.01
Nasdaq yüzde 0.63 ve
S&P yüzde 0.33 yükseldi.
Euro, dolar karşsııdna yüzde 0.27 artışla 1.1240 düzeyine yükseldi.
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