Son Dakika Haberleri: Fed toplantısı öncesinde ABD piyasaları artışla açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Fed toplantısı öncesinde ABD piyasaları artışla açıldı

1 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük para politikası toplantısı öncesinde,güne artışla başladı.

Fed toplantısı öncesinde ABD piyasaları artışla açıldı, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük para politikası toplantısı öncesinde,güne artışla başladı. Yatırımcılar Fed'in toplantısından bir faiz indirimi beklemiyorlar ancak Temmuz ayı ya da daha sonrası için Fed'in vereceği ipuçlarını bekleyecekler.
Ticaret cephesinde ise, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Bşaknı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri bir anlaşmayla sonlanmadığı takdirde Çin ürünlerine yeni ek gümrük vergileri getireceğini duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi, piyasalarında son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.01
Nasdaq yüzde 0.63 ve
S&P yüzde 0.33 yükseldi.
Euro, dolar karşsııdna yüzde 0.27 artışla 1.1240 düzeyine yükseldi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Fed, Amerika Birleşik Devletleri
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mayıs'ta bütçe 12,1 milyar lira açık verdi Elon Musk tepkiler sonrası hesabını kapattı Trump, röportaj sırasında öksüren kişiyi dışarı attırdı! Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:51:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed toplantısı öncesinde ABD piyasaları artışla açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]