FED tutanakları açıklandı mı? FED tutanakları ne zaman açıklanacak? FED tutanakları ne zaman, saat kaçta? - Son Dakika
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FED tutanakları açıklandı mı? FED tutanakları ne zaman açıklanacak? FED tutanakları ne zaman, saat kaçta?

17.08.2022 21:52
FED tutanakları açıklandı mı? FED tutanakları ne zaman açıklanacak? FED tutanakları ne zaman, saat kaçta?

FED faiz kararı ve tutanakları hakkında yapılan açıklamalar altın fiyatları da olmak üzere birçok ekonomik durumu etkiliyor. Gözler şimdi ABD FED tutanaklarının açıklanacağı tarihte. Peki, ABD FED tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED tutanakları açıklandı mı? FED tutanakları ne zaman açıklanacak? FED tutanakları ne zaman, saat kaçta?

FED tutanakları ile ilgili son dakika açıklamasının ne zaman, saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tutanakları önceden yayımlanan tarihlerde yapılıyor. Peki, ABD FED tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED tutanakları açıklandı mı? FED tutanakları ne zaman açıklanacak? FED tutanakları ne zaman, saat kaçta?

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED tutanakları 17 Ağustos Çarşamba (bugün) açıklanacak.

Bugün gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısının tutanaklarında olacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantıda federal fon faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed, 12 üyenin tamamının oyu ile Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını öngördü.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Harcama ve üretimin son göstergeleri yumuşadı. Bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımları güçlüydü"

Önceki toplantılardan sonra yapılan açıklamalardaki, Fed yetkililerinin ek faiz artırımlarının uygun olacağını öngördükleri ifadesi bugünkü toplantıdan sonra da tekrarlandı.

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de perakende satışlar ile Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları takip edilecek. Yatırımcıların gündeminde olan Fed tutanakları TSİ ile 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı 21 Eylül ve 22 Eylül'de yapılacak. Faiz kararı 22 Eylül'de açıklanacak.

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Fed, Soğuk Haber, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber FED tutanakları açıklandı mı? FED tutanakları ne zaman açıklanacak? FED tutanakları ne zaman, saat kaçta? - Son Dakika


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SON DAKİKA: FED tutanakları açıklandı mı? FED tutanakları ne zaman açıklanacak? FED tutanakları ne zaman, saat kaçta? - Son Dakika
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