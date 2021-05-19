Fed tutanakları bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu gösterdi - Son Dakika

Fed tutanakları bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu gösterdi

19.05.2021 22:39
Fed tutanakları bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu gösterdi, System.String[]

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı yetkililerin, ekonominin hedefler doğrultusunda hızlı ilerlemesine bağlı olarak, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirttiğini ortaya koydu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı yetkililerin, ekonominin hedefler doğrultusunda hızlı ilerlemesine bağlı olarak, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirttiğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğiyle ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlendiği belirtildi.

Tutanaklarda, enflasyonun büyük ölçüde geçici faktörlerden dolayı yükseldiği kaydedildi.

"Ekonominin gidişatı virüsün seyrine bağlı"

Genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiğine işaret edilen tutanaklarda, "Katılımcılar, ekonominin gidişatının aşılardaki ilerleme de dahil olmak üzere önemli ölçüde virüsün seyrine bağlı olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.

Tutanaklarda, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya ve ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiği aktarıldı.

Toplantı katılımcılarının ekonomik faaliyetin bu yıl keskin bir şekilde toparlandığını gözlemlediğine değinilen tutanaklarda, ancak ekonominin genel olarak Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinden uzakta olmaya devam ettiği belirtildi.

Enflasyondaki artışın geçici olduğu savunuldu

Tutanaklarda, orta vadede, katılımcıların işgücü piyasası koşullarının iyileşmeye devam etmesini beklediğine işaret edilerek, ekonomi normale dönerken talepte beklenen artışın ve bazı geçici tedarik zinciri darboğazlarının enflasyona katkıda bulunabileceği kaydedildi.

Fed'in tutanaklarında, bu faktörlerin geçici etkilerinin ortadan kalkmasının ardından enflasyonda azalma beklendiği ve daha ileriye bakıldığında enflasyonun zaman içinde Komitenin hedefleriyle tutarlı seviyelere gelmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Bazı katılımcıların tedarik zinciri darboğazlarının ve girdi sıkıntılarının hızlı bir şekilde çözülemeyebileceğine işaret ettiği belirtilen tutanaklarda, öyle bir durumda bu faktörlerin bu yılın ötesinde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği aktarıldı.

Varlık alım hızını tartışmaya başlama sinyali

Tutanaklarda, Komitenin federal fon oranı ve varlık alımlarına ilişkin mevcut yönlendirmesinin ekonomiye iyi hizmet ettiğinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Varlık alımlarıyla ilgili tartışmalarda çeşitli katılımcıların ekonominin Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer ilerleme kaydetmesinin muhtemelen biraz zaman alacağını belirttiğine dikkat çekilen tutanaklarda, varlık alımlarının mevcut hızda devam edeceği bildirildi.

Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, ekonomi Komitenin hedefleri doğrultusunda hızlı ilerleme kaydetmeye devam ederse, gelecek toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirtti." değerlendirmesine yer verildi.

Birçok katılımcının uzun vadeli hedeflere yönelik ilerlemeye ilişkin değerlendirmenin, varlık alımlarının hızındaki değişikliği garanti edecek kadar önemli olduğuna karar verilebilecek zamandan çok önce, açıkça iletilmesinin önemini vurguladığı belirtilen tutanaklarda, bu tür iletişimin zamanlamasının ekonominin gelişimine ve Komitenin hedeflerine yönelik ilerleme hızına bağlı olacağı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İstihdam, Ekonomi, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed tutanakları bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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