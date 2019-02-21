Son Dakika Haberleri: Fed tutanakları sonrası dolar 5.32'de

Fed tutanakları sonrası dolar 5.32'de

1 saat önce

FOMC üyelerinin, sıkılaşan finansal şartlar ve cansız enflasyon görünümünün ekonomiye etkisini izlerken faiz artırımlarına ara vermeye ikna olduklarına işaret eden tutanaklar sonrası dolar/TL 5.32 seviyesinde yer alıyor.

Fed tutanakları sonrası dolar 5.32'de, System.String[]
FOMC üyelerinin, sıkılaşan finansal şartlar ve cansız enflasyon görünümünün ekonomiye etkisini izlerken faiz artırımlarına ara vermeye ikna olduklarına işaret eden tutanaklar sonrası dolar/TL 5.32 seviyesinde yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:40 

Ekonomi
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