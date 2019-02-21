Fed tutanakları sonrası dolar 5.32'de
1 saat önce
FOMC üyelerinin, sıkılaşan finansal şartlar ve cansız enflasyon görünümünün ekonomiye etkisini izlerken faiz artırımlarına ara vermeye ikna olduklarına işaret eden tutanaklar sonrası dolar/TL 5.32 seviyesinde yer alıyor.
FOMC üyelerinin, sıkılaşan finansal şartlar ve cansız enflasyon görünümünün ekonomiye etkisini izlerken faiz artırımlarına ara vermeye ikna olduklarına işaret eden tutanaklar sonrası dolar/TL 5.32 seviyesinde yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:40
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