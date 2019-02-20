Son Dakika Haberleri: Fed tutanakları yayımlandı

Fed tutanakları yayımlandı

54 dakika önce

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 2.25 – 2.50 aralığında bıraktığı 29-30 Ocak tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.

Fed tutanakları yayımlandı, System.String[]
Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 2.25 – 2.50 aralığında bıraktığı 29-30 Ocak tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Fed tutanakları büyümeye yönelik risklerin faiz artırımlarına ara verilmesini teşvik ettiğini ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:05 

Fed, Ekonomi
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