Fed tutanakları yayımlandı
54 dakika önce
Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 2.25 – 2.50 aralığında bıraktığı 29-30 Ocak tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.
Fed
'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 2.25 – 2.50 aralığında bıraktığı 29-30 Ocak tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Fed tutanakları büyümeye yönelik risklerin faiz artırımlarına ara verilmesini teşvik ettiğini ortaya koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:05
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