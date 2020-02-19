Fed tutanakları yayımlandı - Son Dakika
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Fed tutanakları yayımlandı

7 saat önce

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Ocak'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Dünyanın en etkili merkez bankası kabul edilen Fed'in politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin para politikasındaki mevcut duruşun, ekonomik büyüme, güçlü iş gücü piyasası ve yüzde 2 enflasyon hedefini desteklemek için uygun olduğu görüşünde oldukları aktarıldı.

Tutanaklarda, "Toplantıdaki para politikası görüşü doğrultusunda yetkililer, devam eden ekonomik faaliyeti, güçlü iş gücü piyasası koşullarını ve komitenin simetrik yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesini desteklemek amacıyla, yüzde 1,5-1,75 olan federal fonlara yönelik hedef aralığı sürdürmenin uygun olacağına karar verdi." değerlendirmeleri kullanıldı.

Mevcut politika duruşunun bir süre daha uygun olmaya devam edeceğinin belirtildiği tutanaklarda, ekonomide gelen verilerin ekonomik görünümle büyük ölçüde uyumlu olduğuna işaret edildi.

Koronavirüs tehdidi tutanaklara da yansıdı

Tutanaklarda, ABD'deki ekonomik büyümenin ılımlı bir hızda devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Küresel büyümede de istikrara ilişkin bazı bulgular olduğunun belirtildiği tutanaklarda, "Buna rağmen, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla görünüme ilişkin belirsizlikler devam etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bir takım aşağı yönlü risklerin belirgin kalmaya devam etmesine rağmen, ekonomik faaliyetlere yönelik risk dağılımını bir önceki toplantıya göre daha olumlu gördükleri bildirildi.

Ortadoğu ile bağlantılı jeopolitik risklerin devam ettiğine dikkati çekilen tutanaklarda, "Koronavirüs tehdidi, insanların yanı sıra, küresel büyüme görünümüne yönelik de yetkililerin yakından takip edilmesi konusunda anlaştığı yeni bir risk olarak ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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