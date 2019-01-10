Son Dakika Haberleri: Fed Tutanakları: Yeni Faiz Artışı İçin "Sabır İsteyenler" Ağırlıkta

Fed Tutanakları: Yeni Faiz Artışı İçin "Sabır İsteyenler" Ağırlıkta

2 saat önce

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını veren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) üyeleri, ağırlıklı olarak, faiz artışlarında "sabırlı olabilecekleri" yolunda görüş belirtti.

Fed Tutanakları: Yeni Faiz Artışı İçin
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını veren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) üyeleri, ağırlıklı olarak, faiz artışlarında "sabırlı olabilecekleri" yolunda görüş belirtti.

Fed'in 18-19 Aralık tarihlerinde yaptığı toplantının tutanakları, FOMC üyelerinin çoğunluğunun, Fed'in daha fazla faiz artışı yapma konusunda acele etmesine gerek olmadığını belirttiklerini gösterdi.

Tutanaklara göre, FOMC üyelerinin çoğunluğu, "özellikle ılımlı enflasyon baskısı ortamında, FOMC'nin para politikasının daha fazla sıkılaştırılması konusunda sabırlı davranabileceğini" belirtti.

Birçok FOMC üyesinin, faiz oranlarını yeniden değiştirmeden önce, Fed'in "son aylarda daha fazla dile getirilen" riskleri değerlendirmesinin önemli olduğunu söylediğini gösteren tutanaklara göre, bu üyeler, "ilerideki toplantılarda geleceğe dönük yönlendirmeyi tamamıyla ortadan kaldırmanın ve bunu politika kararlarının verilere bağlı yapısını vurgulayan dil ile değiştirmenin uygun olacağı"nı belirtti.

Fed'in 18-19 Aralık toplantısında, faiz oranları yüzde 2.25-2.50 olan hedef aralığına yükseltilmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:07 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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