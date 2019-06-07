Son Dakika Haberleri: Fed/Williams: Aşırı düşük enflasyon baskılayıcı bir sorun
Son Dakika Ekonomi Haber

Fed/Williams: Aşırı düşük enflasyon baskılayıcı bir sorun

1 saat önce

New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams, aşırı düşük enflasyonun, yüksek enflasyondan daha büyük bir baskılayıcı sorun yarattığı uyarısı yaptı.

Fed/Williams: Aşırı düşük enflasyon baskılayıcı bir sorun, System.String[]
New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams, aşırı düşük enflasyonun, yüksek enflasyondan daha büyük bir baskılayıcı sorun yarattığı uyarısı yaptı.
New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Williams, "Uzun süren düşük enflasyon dönemi, beklentileri daha da düşük enflasyon üzerinde odaklayarak, bir kısır döngü yaratıyor. Faiz oranları  düştüğü zaman, merkez bankalarının krizlerle baş etmek için daha fazla manevra alanı olmaz" dedi.
Fed'in daha az ateş gücü ile ekonomik toparlanmalarının muhtemelen  yavaş olacağını belirten Williams "Enflasyon konusunda her zaman çok dikkatli olduğum halde, çok düşük enflasyon şimdi daha baskılayıcı bir sorun" dedi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:53 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kriz büyüyor! Huawei yaptırımına Facebook da katıldı AB'den vize ücret zammına onay İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi Eskort sitesinden tanıştığı kadını, transseksüel olduğunu öğrenince parke taşıyla dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 11:00:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed/Williams: Aşırı düşük enflasyon baskılayıcı bir sorun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]