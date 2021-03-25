Syracuse Üniversitesi 'nin düzenlediği webinar etkinliğinde konuşan Williams, ABD'nin yüzde 2.0'lik enflasyonu sürdürebilmesinin de zaman alacağını da belirtti.

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