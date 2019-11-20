Son Dakika Haberleri: Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir
Son Dakika Ekonomi Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir - Son Dakika Ekonomi

Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir

6 saat önce

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda bağlı olacakları herhangi bir patika çizmediğine dikkat çekerek, faizleri belirlerken erken yaklaşım gerektiğini vurguladı.

Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir, System.String[]

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda bağlı olacakları herhangi bir patika çizmediğine dikkat çekerek, faizleri belirlerken erken yaklaşım gerektiğini vurguladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Williams, bu yıl yaptıkları üç faiz indiriminin ardından, bu aşamada faizleri sabit tutma konusunda kendisi ve Fed'deki akadaşlarının rahat olduklarını belirtti.

Washington'daki bir sermaye piyasaları konferansında, Fed'in belirlediği faiz oranının ABD ekonomisi için uygun düzeyde olduğunu söyleyen Williams, "Bence para politikamız doğru yerde" dedi ve ekledi:

"Ekonomimiz de olmasını istediğimiz yerde bulunuyor. Enflasyon hala hedefin altında iken global görünümde hala  düşüşler görmekte olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle bazı aşağı yönlü  riskler gözlemliyorum."

Nasıl bir gelişmenin Fed'in faiz indirimlerine ara verme kararını yeniden değerlendirmesine yol açacağının sorulduğu Willams, "Fed için  tek bir veriye aşırı tepki vermemek, trendleri takip etmek önemli" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Williams, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım
Pentagon'dan küstah rapor: Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla bölgeden faydalanıyor Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]