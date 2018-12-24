Son Dakika Haberleri: Fed / Williams: Piyasaları Dinliyoruz, Fed'in Politika Görüşleri Değişebilir

Fed / Williams: Piyasaları Dinliyoruz, Fed'in Politika Görüşleri Değişebilir

25 dakika önce

New York Federal Reserve (Fed) Başkanı John Williams, Fed'in politika görüşlerini yeniden değerlendirmeye ve ABD ekonomisinin beklentilerin gerisine düşebileceği konusunda piyasalardan gelen sinyalleri dinlemeye her zaman açık olduğunu söyledi.

Fed / Williams: Piyasaları Dinliyoruz, Fed'in Politika Görüşleri Değişebilir, System.String[]
New York Federal Reserve (Fed) Başkanı John Williams, Fed'in politika görüşlerini yeniden değerlendirmeye ve ABD ekonomisinin beklentilerin gerisine düşebileceği konusunda piyasalardan gelen sinyalleri dinlemeye her zaman açık olduğunu söyledi.

Williams, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Fed politika duruşunu ve görüşlerini yeniden değerlendirmeye hazır" dedi ve ekledi:

"Şu anda, bilanço normalleştirmeyi değiştirecek bir karar vermedik, ancak yeni yılda gözlerimizi daha geniş açacağız. Verileri okumaya, duyduklarımızı dinlemeye, ekonomiye ilişkin görünümümüzü yeniden değerlendirmeye ve doğru politika kararlarını almaya açığız."

Williams, Fed'in ekonomiye ilişkin olarak, "oldukça iyimser" görüşleri olduğunu ve kararlarını bu pozitif görüşleri temel alarak oluşturduğunu belirtirken, gerektiğinde bunları değiştirebileceklerini de ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:33 Kaynak: DHA

New York, Williams, Fed, Ekonomi
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