Son Dakika Haberleri: Fed, yabancı bankalar için kuralları sıkılaştıracak

Fed, yabancı bankalar için kuralları sıkılaştıracak

1 saat önce

Fed, yabancı bankaların ABD'deki şubeleri için kuralları sıkılaştırmayı değerlendiriyor.

Fed, yabancı bankalar için kuralları sıkılaştıracak, System.String[]
Fed, yabancı bankaların ABD'deki şubeleri için kuralları sıkılaştırmayı değerlendiriyor. Öte yandan Avrupa ülkeleri, kendi bankalarına ABD'deki rakiplerinden daha yüksek standartlar uygulandığından şikayet ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:00 

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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