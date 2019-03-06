Fed, yabancı bankalar için kuralları sıkılaştıracak

Fed, yabancı bankaların ABD'deki şubeleri için kuralları sıkılaştırmayı değerlendiriyor.

Fed, yabancı bankaların ABD'deki şubeleri için kuralları sıkılaştırmayı değerlendiriyor. Öte yandan Avrupa ülkeleri, kendi bankalarına ABD'deki rakiplerinden daha yüksek standartlar uygulandığından şikayet ediyor.

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