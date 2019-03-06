Fed, yabancı bankalar için kuralları sıkılaştıracak
1 saat önce
Fed, yabancı bankaların ABD'deki şubeleri için kuralları sıkılaştırmayı değerlendiriyor.
Fed, yabancı bankaların ABD'deki şubeleri için kuralları sıkılaştırmayı değerlendiriyor. Öte yandan Avrupa ülkeleri, kendi bankalarına ABD'deki rakiplerinden daha yüksek standartlar uygulandığından şikayet ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:00
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