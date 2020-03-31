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Fed, yabancı merkez bankaları için repo kolaylığı başlatacak
21 dakika önce
Fed, yabancı merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine kağıtlarını ABD Doları ile takas edebilmelerine imkan veren geçici bir kredi kolaylığı başlatacağını bildirdi.
Fed, yabancı merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine kağıtlarını ABD Doları ile takas edebilmelerine imkan veren geçici bir kredi kolaylığı başlatacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:54
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