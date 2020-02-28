Fed yetkilisinden Kovid-19 nedeniyle "faiz indirimi" sinyali - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed yetkilisinden Kovid-19 nedeniyle 'faiz indirimi' sinyali - Son Dakika Ekonomi

Fed yetkilisinden Kovid-19 nedeniyle "faiz indirimi" sinyali

22 dakika önce

St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Bir küresel salgın gelişirse politika faizinde ilave indirimler olasıdır ama şu anda temel durum bu değil" açıklamasında bulundu.

Fed yetkilisinden Kovid-19 nedeniyle

St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Bir küresel salgın gelişirse politika faizinde ilave indirimler olasıdır ama şu anda temel durum bu değil" açıklamasında bulundu.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:07 
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