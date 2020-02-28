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Fed yetkilisinden Kovid-19 nedeniyle "faiz indirimi" sinyali
22 dakika önce
St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Bir küresel salgın gelişirse politika faizinde ilave indirimler olasıdır ama şu anda temel durum bu değil" açıklamasında bulundu.
St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Bir küresel salgın gelişirse politika faizinde ilave indirimler olasıdır ama şu anda temel durum bu değil" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:07
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