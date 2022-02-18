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"Feda" tiyatro oyunu Çubuk'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika

"Feda" tiyatro oyunu Çubuk'ta öğrencilerle buluştu

18.02.2022 17:24
"Feda" tiyatro oyunu Çubuk'ta öğrencilerle buluştu

Çubuk Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Feda" tiyatro oyunu sahneleniyor.

Çubuk Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Feda" tiyatro oyunu sahneleniyor.

Kuzey Yıldızı Düğün ve Konferans Salonu'nda sergilenen oyunu, ilçedeki öğrencileri öğretmenleriyle izledi. Oyunu izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Bir günde 3 seansta izleyicileriyle buluşan oyun, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı ordusunun yaşadığı olayları ele alıyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Türk milletinin o dönemde vatanları için verdiği mücadeleyi etkili bir biçimde ele alan 'Feda" tiyatro gösterisi 3 seans olarak öğrencilerimizle buluşturduk. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin bu oyunla o yıllarda yaşanan olayları daha iyi anlama fırsatı yakaladıklarına inanıyorum. Pandemi nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinliklerine bu yıl inşallah daha fazla yoğunluk vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Çubuk Belediyesi, Tiyatro, oyunlar, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Feda' tiyatro oyunu Çubuk'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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