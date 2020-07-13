Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı - Son Dakika

Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı

Muş'un Hasköy ilçesinde 5 engelli kardeşi için işlerini bırakıp Bursa'dan Muş'a gelen 2 ağabey, kendi yaşantılarından büyük fedakarlık ederek kardeşlerinin bakımlarını üstlendi.

Muş'un Hasköy ilçesinde 5 engelli kardeşi için işlerini bırakıp Bursa'dan Muş'a gelen 2 ağabey, kendi yaşantılarından büyük fedakarlık ederek kardeşlerinin bakımlarını üstlendi.

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Hasköy ilçesinde yaşayan 11 çocuk annesi Türkan Basım (58), eşi Sabri Basım'ı kaybetmesinin ardından 5 engelli çocuğun bakımını yapmakta güçlük çekti. Anne Türkan Basım'ın kalp ameliyatı olmasının ardından 5 engelli kardeşe bakma kararı alan ağabeyler, aileleri için büyük fedakarlıkta bulundular. Bursa'da yaşayan ailenin en büyük çocuklarından Sıddık ve Şerif Basım, rehberlik ve tesisatçılık işlerini bırakarak baba ocağına geri dönüş yaptılar. 2 yıldan bu yana engelli kardeşlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ağabeyler, hayatlarını kardeşlerine adadılar.


11 kardeş olduklarını ve babalarının vefat etmesinin ardından Bursa'dan Muş'a geldiklerini belirten Şerif Basım, hep birlikte geçindiklerini söyledi. Engelli kardeşleri için sabah kahvaltısından tüm bakımlarına kadar yaptıklarını ifade eden Basım, "Kızlara annem bakıyor, erkeklere de ben ve ağabeyim bakıyoruz. Sabah kahvaltısı ve günlük ev işlerini yapıyoruz. Burada fırsat buldukça tesisat işini yapıyorum. Genelde evdeyiz. 5 engelli kardeşim var. 2 kız ve 3 erkek. Çocukların yeme, içme ve bakımları bizler tarafından karşılanıyor" dedi.


"Bursa'dan annem ve kardeşlerim için döndüm"


Babasının vefat etmesiyle anne ve kardeşleri için Bursa'dan döndüklerini anlatan Şerif Basım, "Bursa'da teknisyendim, bir sitede çalışıyordum. Ayda 4, 4 bin 500 lira maaş alıyordum ve sigortam vardı, hayatım güzeldi. Onları bırakıp buraya geldik. Annemle birlikte burada kalıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Devletin verdiği yardımlarla kardeşlerimize bakıyoruz"


Devlet tarafından verilen evde bakım hizmeti ve engelli maaşı ile kardeşlerine baktıklarını kaydeden Şerif Basım, "İki bakım benim adıma, iki bakım annemin adına ve bir bakım da eşimin adına. Onların yiyecek, giyecek, yakacak, temizlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah kimsenin başına getirmesin. Hem bakımı zor hem de vebali zor" diye konuştu.


Ailenin en büyük bireyi Sıddık Basım ise Bursa'da kardeşiyle beraber kaldıklarını belirterek, "Babamın vefatından sonra buraya döndük. Bursa'da özel bir firmanın rehberlik danışmanlığını yapıyordum. Babamın vefatından sonra kardeşlerimizin bakımı için buraya taşındık. Şu an beraber ilgileniyoruz onlarla. Sağ olsun devletimiz bu konuda bizimle. Hem evde bakım ücreti hem de kendi maaşları bakımlarına yetiyor" dedi.


"Aile bizim için her şey dedik ve ailemizle birlikteyiz"


Aile bağlarına önem verdiklerini aktaran Sıddık Basım, "İngilizce, Arapça ve Rusça rehberlik yapıyordum. Hayat şartları aileden önemli değil. Aile bizim için her şey dedik ve ailemizle birlikteyiz. Şu an daha mutlu olduğuma inanıyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Hasköy, Bursa, Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı - Son Dakika
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