- Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı - Son Dakika

- Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı

- Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı Muş'un Hasköy ilçesinde 5 engelli kardeşi için işlerini bırakıp Bursa'dan Muş'a gelen 2 ağabey, kendi yaşantılarından büyük fedakarlık ederek kardeşlerinin bakımlarını üstlendi.

- Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde 5 engelli kardeşi için işlerini bırakıp Bursa'dan Muş'a gelen 2 ağabey, kendi yaşantılarından büyük fedakarlık ederek kardeşlerinin bakımlarını üstlendi.

Hasköy ilçesinde yaşayan 11 çocuk annesi Türkan Basım (58), eşi Sabri Basım'ı kaybetmesinin ardından 5 engelli çocuğun bakımını yapmakta güçlük çekti. Anne Türkan Basım'ın kalp ameliyatı olmasının ardından 5 engelli kardeşe bakma kararı alan ağabeyler, aileleri için büyük fedakarlıkta bulundular. Bursa'da yaşayan ailenin en büyük çocuklarından Sıddık ve Şerif Basım, rehberlik ve tesisatçılık işlerini bırakarak baba ocağına geri dönüş yaptılar. 2 yıldan bu yana engelli kardeşlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ağabeyler, hayatlarını kardeşlerine adadılar.

11 kardeş olduklarını ve babalarının vefat etmesinin ardından Bursa'dan Muş'a geldiklerini belirten Şerif Basım, hep birlikte geçindiklerini söyledi. Engelli kardeşleri için sabah kahvaltısından tüm bakımlarına kadar yaptıklarını ifade eden Basım, "Kızlara annem bakıyor, erkeklere de ben ve ağabeyim bakıyoruz. Sabah kahvaltısı ve günlük ev işlerini yapıyoruz. Burada fırsat buldukça tesisat işini yapıyorum. Genelde evdeyiz. 5 engelli kardeşim var. 2 kız ve 3 erkek. Çocukların yeme, içme ve bakımları bizler tarafından karşılanıyor" dedi.

"Bursa'dan annem ve kardeşlerim için döndüm"

Babasının vefat etmesiyle anne ve kardeşleri için Bursa'dan döndüklerini anlatan Şerif Basım, "Bursa'da teknisyendim, bir sitede çalışıyordum. Ayda 4, 4 bin 500 lira maaş alıyordum ve sigortam vardı, hayatım güzeldi. Onları bırakıp buraya geldik. Annemle birlikte burada kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devletin verdiği yardımlarla kardeşlerimize bakıyoruz"

Devlet tarafından verilen evde bakım hizmeti ve engelli maaşı ile kardeşlerine baktıklarını kaydeden Şerif Basım, "İki bakım benim adıma, iki bakım annemin adına ve bir bakım da eşimin adına. Onların yiyecek, giyecek, yakacak, temizlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Allah kimsenin başına getirmesin. Hem bakımı zor hem de vebali zor" diye konuştu.

Ailenin en büyük bireyi Sıddık Basım ise Bursa'da kardeşiyle beraber kaldıklarını belirterek, "Babamın vefatından sonra buraya döndük. Bursa'da özel bir firmanın rehberlik danışmanlığını yapıyordum. Babamın vefatından sonra kardeşlerimizin bakımı için buraya taşındık. Şu an beraber ilgileniyoruz onlarla. Sağ olsun devletimiz bu konuda bizimle. Hem evde bakım ücreti hem de kendi maaşları bakımlarına yetiyor" dedi.

"Aile bizim için her şey dedik ve ailemizle birlikteyiz"

Aile bağlarına önem verdiklerini aktaran Sıddık Basım, "İngilizce, Arapça ve Rusça rehberlik yapıyordum. Hayat şartları aileden önemli değil. Aile bizim için her şey dedik ve ailemizle birlikteyiz. Şu an daha mutlu olduğuma inanıyorum" şeklinde konuştu.

Hasköy, Bursa, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:38 Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 14:04 İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 16:39:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Fedakar ağabeyler hayatlarını 5 engelli kardeşine adadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]