Fedakar anne, baklagillerle tasarladığı materyallerle otizmli oğlunun gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kendi imkanlarıyla evinde baklagillerin yanı sıra karton, gazoz kapakları ve atık malzemeleri kullanarak yaptığı eğitim materyalleriyle 6 yaşındaki otizmli oğlu Haktan'ı hayata hazırlayan ev hanımı Sultan Küçükduyur, "sen ne güzel annesin" dedirtiyor.

Harbiş Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Sultan Küçükduyur çifti, iki çocuğundan biri olan Haktan'ın 2 yaşında otizmli olduğunu öğrendi.

Sağlık kurumu ve rehabilitasyon merkezinden tanı raporu alan Küçükduyur ailesi, otizmli oğullarının hayata en güzel şekilde hazırlanması için 4 yıldır eğitimine ağırlık veriyor.

Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu'na başlayan Haktan'ın annesi Sultan Küçükduyur, çocuğunun dikkat kaybını en aza indirebilmek ve el becerilerini artırabilmek için nohut, mercimek, fasulye, bulgur gibi baklagiller ile karton, gazoz kapağı gibi atık malzemelerden materyaller hazırlıyor.

Anne Küçükduyur, bu materyalleri kullanarak yaptığı eğitici etkinliklerle, oğlunu geleceğe hazırlıyor.

Anne Küçükduyur, AA muhabirine, baklagillerden tasarladığı materyallerle yaptıkları etkinlik çalışmasında, oğlundan gösterdiği materyalin aynısını bulmaya çalışmasını istediğini anlattı.

Oğlunun da gösterdiği materyalin renk ve şekillerine bakarak, aynısını bulmaya çalıştığını ifade eden Küçükduyur, bu şekilde oğlunun dikkat kaybını en aza indirebilmeyi, dikkatini toplayabilmesini ve el becerilerini artırabilmesini amaçladığını bildirdi.

Küçükduyur, "Baklagillerle birlikte bazen atık malzemeleri, gazoz kapakları ve kartonları, yıkayıp temizleyerek eğitim materyalleri tasarlıyorum. Maddi durumum elverse de vermese de kendi imkanlarımla bu etkinlik çalışmalarını yapıyorum. Bu materyallerle yaptığımız etkinlikler, oğlumun görsel dikkatini ve hafızasını geliştirmesinde faydalı oluyor." diye konuştu.

Gazoz kapaklarıyla Haktan'ın renk eşleşmesi yaparak, görsel dikkatini geliştirmesine katkı sunduğunu aktaran Küçükduyur, şunları kaydetti:

"Karton ve atık malzemelerle bak-yap etkinlikleriyle sıralı ve kurallı bir şekilde görsel tamamlama çalışması yapıyoruz. Konular aynı olsa da farklı materyaller tasarlayarak farklı farklı etkinlik çeşitleri türetmeye gayret gösteriyorum. Bu etkinlikler oğlum otizmli olmasına rağmen gelişimine ve eğitim hayatına büyük faydası oluyor. Evde yaptığım bu etkinlikleri, çevremdeki otizmli ailelere de anlatıyor, tavsiye ediyorum. Benzer çalışmaları yapan aileler de çocuklarındaki gelişimi gözlemliyorlar. Hatta Haktan'la yaptığımız bu çalışmaları sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum. Oradan bizleri takip edenlere de örnek olduğumuzu düşünüyorum."

"Annemizi mücadelesinden dolayı gönülden takdir ediyoruz"

Afyonkarahisar Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Kilci Kavas da otizmli çocuk annesi olmanın büyük fedakarlık gerektirdiğini, Sultan Küçükduyur'un da bunun en güzel örneği olduğunu vurguladı.

Otizmli çocukların eğitim süreçlerinin sadece okula bağlı kalınamaması gerektiğine dikkati çeken Kavas, şöyle devam etti:

"Eğitimi için Haktan'ın üzerine titreyen annesi de yaptığı araştırmalarla önce kendisinin öğrendiği etkinlikleri daha sonra çocuğuna yaptırmaya başlamış. Önceleri küçük ölçekte yaptığı etkinlik çalışmalarını zamanla daha da geliştirerek evinde değişik özel eğitim materyalleri üretmiş. Bu özel eğitim materyalleri gerçekten maliyetli. Bunların hepsini almaya çalışsanız para pul yetmez. Sultan annemiz de evindeki bulgur, fasulye ve atık malzemelerle tasarlamış bu materyalleri. Bunlar da otizmli oğlunun dikkat toplamasına, el becerilerini geliştirmesine büyük katkı sağlamış. Annemizi, otizmli oğlu için yaptığı bu mücadelesinden dolayı gönülden takdir ediyoruz. Haktan'ın ilerleyen süreçte normal hayata daha kolay adapte olacağına inanıyoruz."