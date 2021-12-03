Fedakar anne engelli kızının meslek sahibi olması için çaba harcıyor - Son Dakika

Tokat'ta oturan 39 yaşındaki Ayşegül Dileç, doğuştan bedensel engelli 16 yaşındaki kızı Şeydanur'u anaokulundan bu yana her gün okula götürüp derslerinin bitmesini bekliyor.

Ayşegül Dileç, 3 çocuğundan en küçüğü olan Şeydanur'u, eğitiminden mahrum kalmaması için anaokulundan itibaren tekerlekli sandalyeyle her gün okula götürüp getirmeye başladı.

Ailenin ulaşım sorununu öğrenen Vali Ozan Balcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Şeydanur Dileç'in engelli aracıyla evinden alınarak okula getirilmesini sağladı.

Anne Dileç, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 11. sınıf öğrencisi kızıyla her gün araçla okula gidiyor, ardından kantinde derslerinin bitmesini bekliyor.

Okulda el işi yaparak zamanını değerlendiren Dileç, bunları satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ayşegül Dileç, AA muhabirine, anaokulundan bu yana çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kızının iyi bir meslek sahibi olmasını istediğini belirten Dileç, "Okulları büyüdükçe durumun müsait olmadığı için gücüm yetmiyor maddi manevi. Engelli annesi olmak çok güç. Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüz servis için, araç için bize yardımcı oldu. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Her gün kızı Şeydanur ile okula gidip geldiğini vurgulayan Dileç, "Bu, Cenabıallah'ın bir imtihanı diyorum. Okulda sabahtan akşama kadar gelip bekliyorum. Çocuğumu yalnız bırakıp kimseye emanet edemiyorum. Okulda herkes bana yardımcı oluyor. Bir şey lazım oldu mu geri çevirmeden desteklerini esirgemiyorlar. Şeydanur'un okuduğu okullarda hiç sorun yaşatmadan yardımcı oldular." dedi.

Şeydanur Dileç de kuaförlük eğitimi aldığını anlatarak, "Annemin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Benim için emek veriyor. Buralara kadar getiriyor. Anneme çok çok teşekkür ederim. Okulda da bana yardımcı oluyorlar. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Vali Balcı'nın özel eğitim gören çocuklara hassasiyetleri bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Talimatları, bu çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarından engelleri engel olmaktan kaldıralım. Biz de bu talimat doğrultusunda tüm özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın, neye ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. İhtiyaçlarını gidermenin çarelerini aradık. Bu öğrencimiz de ulaşım sorunu yaşıyordu. Ailesi, özellikle annesi büyük fedakarlık gösteriyor. Sayın Valimizin talimatıyla bu öğrencimize araç tahsis ettik. Her gün evden okula, tekrar eve bırakıyor. Annesi de gelip çocukla birebir ilgileniyor. Gün boyu okulda bekliyor. Hassasiyetinden dolayı anneye teşekkür ediyorum."