Fedakar anne engelli oğlunun yürümesi için mücadele veriyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Fedakar anne engelli oğlunun yürümesi için mücadele veriyor - Son Dakika

Fedakar anne engelli oğlunun yürümesi için mücadele veriyor

6 saat önce

Yozgat'ta doğuştan yürüme engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren 11 yaşındaki Hüseyin Mert Satıcı, hastanede gördüğü fizik tedavi çalışmaları ve annesinin de desteğiyle ayaklarının üzerinde kısa süreli de olsa durabilmeyi başardı.

Fedakar anne engelli oğlunun yürümesi için mücadele veriyor, System.String[]

Yozgat'ta doğuştan yürüme engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren 11 yaşındaki Hüseyin Mert Satıcı, hastanede gördüğü fizik tedavi çalışmaları ve annesinin de desteğiyle ayaklarının üzerinde kısa süreli de olsa durabilmeyi başardı.


Yozgat'ta doğuştan yürüme engelli olan 11 yaşındaki Hüseyin Mert Satıcı, hastanede gördüğü robot tedavisinin yanı sıra babasının sanayide yaptırdığı paralel bar ile evde yürüme mücadelesini sürdürüyor.


Önceleri engelini kabul etmekte zorlansa da zamanla yürümek için mücadele veren Satıcı'ya bu zorlu yolculukta en büyük desteği annesi veriyor. Oğlunun bir dediğini iki etmeyerek her türlü ihtiyaçlarını karşılayan anne Ayşe Satıcı, oğlunu okula götürüyor, ders çalıştırıyor, oyun oynuyor. Ayrıca anne Satıcı, hastane dışında evde eşinin sanayide yaptırdığı paralel bar ve koşu bisikletinde de her gün aksatmadan oğlunun fizik tedavi çalışmasını yaptırıyor.


Satıcı ailesi, çocuklarının fizik tedavi sonrası kollarından destek alarak kısa süreli de olsa ayakları üzerinde durabilmesini olağanüstü gibi karşılıyor. Aile şimdi de çocuklarının desteksiz yürüyeceği günü dört gözle bekliyor.


Oğlunun fizik tedaviye yanıt verdiğini söyleyen anne Ayşe Satıcı, oğlunun kullanabileceği aletlerin temin edilmesini istedi. Anne Satıcı, "Oğlumun doğuştan yürüyememe gibi sıkıntısı var, kaslarında güçsüzlük var, fakat fizik tedavi çalışmaları sonrası daha iyi durumdayız. Hastanede fizik tedavi görüyor. Kendi imkanlarımızla kondisyon bisikleti aldık ve sanayi de paralel bar yaptırdık. Oğlum için okula daha rahat gidebilmesi için engellilerin kullandığı özel yapım bisiklet istiyorum. Kendisinin kullanıp okula daha rahat gidebileceği bir bisiklet. Çünkü çocuğum bunu yapabilecek konumda. Bu bisikletin hem fiziki hem de ulaşımda rahat. Hastanede gördüğümüz robot tedavisinde ayağa hiç kalkmayan çocuğum ayağa kalktı ve bizim o bisiklete ve bir paralel bara ihtiyacımız var" dedi.


Oğlunun evde fizik tedavisini kendisi yaptırdığını belirten anne Satıcı, "Oğlum gayet istekli bir çocuk, tedavisi olumlu geçti ve ilerleme var, şu anda iyi bir konumdayız. Onun bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Okula götürüyorum, ders çalıştırıyorum, fizik tedavisini yaptırıyorum" şeklinde konuştu.


Önceleri hastalığını kabullenemediğini anlatan Hüseyin Mert Satıcı ise, "Önceden hastalığımı kabullenemiyordum ama annemin çabası ve benim de desteğimle hastalığımı kabullendim. Artık güçlenmeye başladım. Ben doğuştan engelliyim, yürüyemiyordum ama artık destek alarak yürüyebiliyorum. Hastanede robot tedavisi gördüm sonra spor yaptım. Paralel barda yürüdüm. Paralel barı babam sanayide yaptırdı. Evde kondisyon bisikletimiz var onu birisinin yardımıyla aldık. Benim tekerlekli sandalyem var annem beni onunla okula götürüyor, dışarı çıkarıyor. Anneme yük oluyorum ve ben anneme yük olmamak için engellilere özel bisiklet istiyorum" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Yozgat, Anne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:18 Kaynak: İHA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi         
19:03
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi         
16:58
Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander         
16:54
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi         
16:48
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz         
16:46
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü         
16:35
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi         
16:27
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok         
16:15
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü         
16:09
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi         
16:08
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı         
16:07
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun         
16:00
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi         
15:55
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir         
15:55
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 19:14:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fedakar anne engelli oğlunun yürümesi için mücadele veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]