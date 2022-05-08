Fedakar anne hayatını engelli kızlarına adadı - Son Dakika
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Fedakar anne hayatını engelli kızlarına adadı

08.05.2022 10:59

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Nuran Emir, fiziksel ve zihinsel engeli bulunan iki kızına yıllardır büyük fedakarlıkla bakıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Nuran Emir, fiziksel ve zihinsel engeli bulunan iki kızına yıllardır büyük fedakarlıkla bakıyor.

İlçeye bağlı Şahincili Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Gürsel, 29 yaşındaki kızı Elif ve 24 yaşındaki kızı Ceylan Emir ile yaşayan anne, kızlarına gözü gibi bakıyor.

59 yaşındaki 4 çocuk annesi Nuran Emir, AA muhabirine, yıllardır çocuklarıyla ilgilendiği için sosyal hayatı bulunmadığını söyledi.

Evde kızlarıyla vakit geçirdiğini, beslenmelerinin yanı sıra kişisel bakımlarını yaptığını anlatan Emir, "Çocuklarımın yüzü gülsün bana yetiyor. Bir Elif, bir Ceylan, çocuklarımla böyle uğraşıyorum ben. Onlar benim özel çocuklarım. Çocuklarımı çok da seviyorum." dedi.

Emir, sıkıntılı olduğu zamanlarda dua ettiğini belirterek, "Derin nefes alıyorum, salavat getiriyorum. Kurban olduğum Allah'ım beni bir selamete atıyor. Kendim de diyabet hastasıyım. Ne kadar moralim yüksek olursa, o kadar iyiyim." diye konuştu.

"Çocuklarıma güzel bakıyorum"

Anne olarak kızlarına adeta çiçek gibi baktığını dile getiren Emir, şöyle devam etti:

"Kızlarım benim için çok başka. Allah'ım bana iki özel çocuk verdi. 'Aciz kullarından etme Allah'ım beni.' diye yalvarıyorum. Ben onlara güzel bakıyorum. Elimden geldiği kadar hata yapmamaya çalışıyorum. Çocuklarıma güzel bakıyorum."

Küçük kızı Ceylan'ın televizyonda doğa manzarası izlerken mutlu olduğunu, gezmek istediğini bazı hareketleriyle belli ettiğini anlatan Emir, çocuğunun bu dileğini yerine getirmek istediğini aktardı.

Emir, bahçe işleriyle uğraşan eşine sürekli iş bulunması ve kızlarının bazı ihtiyaçlarını iletmek üzere bir süre önce Vali Tuncay Sonel'le görüştüğünü söyledi.

Vali Sonel'i ziyaretten sonra eşinin iş görüşmesine çağrıldığını, sonucunu beklediklerini ifade eden Emir, talepte bulundukları salıncak ve televizyonun da kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

Emir, evine ziyarette bulunan Vali Sonel'e teşekkür ederek, "Ziyaretten çok memnun olduk. Çünkü unutulmama hissi çok güzel." dedi.

İki çocuğu ise şehir dışında yaşayan Nuran Emir, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı, Allah'tan tüm annelere yardımcı olmasını diledi.

Fedakar anne hayatını engelli kızlarına adadı
Fedakar anne hayatını engelli kızlarına adadı
Fedakar anne hayatını engelli kızlarına adadı
Fedakar anne hayatını engelli kızlarına adadı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fedakar anne hayatını engelli kızlarına adadı - Son Dakika


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