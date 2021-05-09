Fedakar anne "Kanadı Kırık Meleği"ne 41 yıldır bebek gibi bakıyor - Son Dakika

Sakarya'da 60 yaşındaki Fatma Türeyen, kullanabildiği tek parmağıyla "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını yazan yatağa bağımlı engelli kızına 41 yıldır şefkatle bakıyor.

Beş çocuk annesi Fatma Türeyen, henüz üç aylıkken yakalandığı menenjit hastalığı sebebiyle yüzde 98 engelli kalan kızı Rukiye ile Adapazarı ilçesinde yaşıyor.

Konuşabilen ancak sadece tek parmağını kullanabilen kızına 41 yıldır fedakarca bakan Türeyen, bugüne kadar hiçbir ihtiyacını eksik etmedi.

Türeyen, AA muhabirine, destek olup okuma yazmayı ve bilgisayar kullanmayı öğrettiği kızıyla arkadaş gibi olduklarını söyledi.

Kızının gece gündüz tek parmağını kullanarak yazdığı "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabının geliriyle iki yıl önce hayalini kurduğu evine kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan Türeyen, onun sayesinde ev sahibi olduğunu vurguladı.

"41 yıldır bakıyorum ama evlat anneye hiç zor gelmiyor"

Türeyen, "Allah razı olsun. 40 yıl kirada oturdum, kitap yazdı bu evi aldı. Eşim öleli 7 yıl oldu, kaldık beraber. Birbirimize arkadaşlık ediyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Rukiye bir de bana şiir yazdı 'Beraber yaşlanıyoruz anne' diye. Çok güzel bir şiir, çok ilgi gördü." diye konuştu.

Türeyen, evlada sorgusuz sualsiz bakılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kalkınca elini yüzünü yıkıyorum, kahvaltısını yaptırıyorum, her ihtiyacını karşılıyorum. Kendini anlatabiliyor ya her şeyini söyleyebiliyor ya Allah'a şükür o daha kolay. Söylemese daha zor. Mesela bir yeri ağrısa söyleyemese ben çok üzülürüm. Onun yanında biri olmadıktan sonra bir yere gidemem. İçim rahat etmez. Bir yere gitsem aklım Rukiye'de kalıyor. Rukiye ile beraber yaşadığım için mutluyum. 41 yıldır bakıyorum ama evlat anneye hiç zor gelmiyor. Bana arkadaş, bana bir ses. Konuşabiliyoruz, dertleşiyoruz, çok şükür evladıma seve seve bakıyorum. Kurban olduğum Allah'ım ona ömür versin. Anne olan anlar beni."

Diyabet hastası olduğunu, beyin ameliyatı geçirdiğini anlatan Türeyen, "Allah Rukiye'nin yüzü suyu hürmetine bana güç veriyor. 41 yıl baktım, bir 41 yıl daha seve seve bakarım. Hastası olanlar anlar beni, bakılıyor." dedi.

Türeyen, kızının sevgisini en güzel Anneler Günü hediyesi olarak kabul ettiğini aktararak, "Bana 'Beraber Yaşlandık Anne' şiirini yazdı ya o bana yeter Anneler Günü için. Anneler Günümü kutluyor, unutmuyor. Hiçbir şeyi atlamaz, ince fikirlidir. Evimin olacağını hayal bile edemiyordum. Rukiye kitabını çıkardı, çok da tutuldu. Sevenleri çok oldu, Allah herkesten razı olsun. Bana evi aldı. Rukiye önceki oturduğum evde 40 yıl duvara baktı. Şimdi yeni evde camın kenarına koydum dışarıya baksın diye." ifadelerini kullandı.

Kızının ikinci kitabını yazdığını dile getiren Türeyen, "Salgından sonra kitabını çıkarmak istiyor. Hala birinci kitabını soran var ama elimizde kalmadı, kitapçılara yönlendiriyoruz." dedi.