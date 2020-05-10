Fedakar anneler unutulmadı - Son Dakika

Fedakar anneler unutulmadı

TEKİRDAĞ - 10 Mayıs Anneler Günü kapsamında Tekirdağ'da engelli çocuğu olan annelere ve engelli annelere karanfil ve hediye verildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü çerçevesinde korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan anneleri unutmadı. Belediye ekiplerince yapılan çalışmada salgın hastalıkları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı bugünlerde, engelli çocuğu olan annelere ve engelli annelerin evlerine gidilerek karanfil ve hediye takdim edildi. Anneler, böylesi bir günde onları unutmayan Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti. Belediye tarafından yaşlı, engelli ve engelli bireyler annesi 10 aile ziyaret edilerek hediye takdim edildi.

Engelli birey annesi Sevgi Karataş, "18 yıl Edirne'ye gittim geldim. Reşit olunca buradan takip ediyoruz. Bildiğiniz bir bebek yani. Hamdolsun rabbime bir nefes yaşatmaya çalışıyoruz. Fatih 2000 doğumlu Temmuzda 21 yaşında olacak. Doktorlar 20 yaşına kadar ömür biçmişlerdi ama Rabbim izin verdiği sürece inşallah daha uzun yıllarımız olur. Yıllardır çok mücadele verdik. Şimdiki imkanlarımız yoktu. 20 yıldır mücadele veriyoruz. Bunun daha 20 yıl öncesini düşünün. 200 lira para yatırmadan hastanede beyin cerrahisinden çocuk nörolojisine çıkarmadılar çocuğumuzu. Evladım için helal olsun. 20 yıl öncesi tam bir daire parası" dedi.

İki çocuk annesi engelli Dilber Aydın, "Allah bana 2 evlat nasip etti. Çok güzel bir duygu. Zaten onlar sayesinde ayakta duruyoruz. Allah onların acı günlerini göstermesin. Allah razı olsun böyle bir günde bizi düşündükleri için kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.