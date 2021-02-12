Fedakar anneler yüz yüze eğitime başlayacak evlatlarının okulunun temizliği için seferber oldu - Son Dakika

Fedakar anneler yüz yüze eğitime başlayacak evlatlarının okulunun temizliği için seferber oldu

12.02.2021 11:03
Fedakar anneler yüz yüze eğitime başlayacak evlatlarının okulunun temizliği için seferber oldu, System.String[]

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, öğrenci velileri, köy okullarında 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi masa ve sıralardan yazı tahtasına, kapı kollardan pencerelere kadar mahallelerindeki okulun dört bir yanını özenle temizliyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, öğrenci velileri, köy okullarında 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi masa ve sıralardan yazı tahtasına, kapı kollardan pencerelere kadar mahallelerindeki okulun dört bir yanını özenle temizliyor.

İlçe kırsalındaki İbrahim Hakkı Mahallesi'nde yer alan İbrahim Hakkı İlkokulu ve Ortaokulunda görevli sınıf öğretmenleri, köy okulları ve düşük nüfus yoğunluklu okullarda başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, bir grup veliyi temizliğe yardım için okula davet etti.

Davet üzerine bir araya gelen gönüllülerden oluşan fedakar anneler, masa ve sıralardan yazı tahtasına, kapı kollarından pencerelere kadar okulun dört bir yanını özenle temizledi ve adeta pırıl pırıl yaparak okulu eğitime hazır hale getirdi.

Okulda 1 ve 5. sınıfta 2 çocuğu bulunan Tuğba Şermet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlatlarının eğitim göreceği sınıfı temizlediği için mutlu olduğunu söyledi.

Okulların açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Şermet, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın daha temiz bir ortamda eğitim görmesi için gönüllü olarak belirli zamanlarda okulu temizlemeye geliyorum. Bundan mutluyum. Çocuklarımın elinin değdiği yere benim de elim değiyor. Okulu temizliyorum, dezenfekte ediyorum, hijyenik bir ortam oluyor. Okullar açılacağı için mutluyuz. Çocuklar da çok mutlu. Öğretmenlerini ve okul ortamını özlediler. Arkadaşlarını özlediler. Bayağıdır ekran başında ders görüyorlar artık öğretmenlerinin yüzünü görmek istiyorlar."

Öğrenci velisi Sevinç Yaşar da ev işlerinden arta kalan zamanda çocuğunun eğitim göreceği sınıfı temizlemeye geldiğini kaydetti.

Yüz yüze eğitime başlayacak çocuklarının, hijyenik ortamda eğitim görmesini istediklerinin altını çizen Yaşar, "Okula temizlik yapmaya geldik. Okulların açılmasını biz de çok istiyoruz, çocuklar da biz de çok sıkıldık." dedi.

Öğrencilerin eksik malzemeleri tamamlanacak

İbrahim Hakkı İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Orhan Cengiz ise sıraların sınıfa sosyal mesafeye uygun şekilde konulduğunu aktardı.

Öğrencilerin aralarında kalem, silgi ve defter alışverişlerinin yasaklandığını belirten Cengiz, yüz yüze eğitim başlayınca sınıflarda fazladan kalem, silgi ve defter bulundurup eksiği olan öğrencilere vereceklerini söyledi.

Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Okulumuzda izolasyon odamız var. Ateşi olan, halsizlik veya diğer şikayetleri bulunan öğrenciler, sağlık kurul başkanı öğretmenimiz tarafından izolasyon odamıza alınacak gerek veli gerekse okul müdürüyle iletişime geçilerek işlemleri yapılacak. Teneffüs saatlerinde, sınıflar sürekli havalandırılacak, yerler ise personelimiz tarafından paspaslanacak. Velilerimiz bu konuda çok duyarlı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Veliler periyodik şekilde okulumuzun temizliğine yardım ediyor. Böylelikle de bizim işimizi çok kolaylaştırıyorlar."

Fedakar anneler yüz yüze eğitime başlayacak evlatlarının okulunun temizliği için seferber oldu
Fedakar anneler yüz yüze eğitime başlayacak evlatlarının okulunun temizliği için seferber oldu
Fedakar anneler yüz yüze eğitime başlayacak evlatlarının okulunun temizliği için seferber oldu
Fedakar anneler yüz yüze eğitime başlayacak evlatlarının okulunun temizliği için seferber oldu

Hisarcık, Yakutiye, Erzurum, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fedakar anneler yüz yüze eğitime başlayacak evlatlarının okulunun temizliği için seferber oldu - Son Dakika


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