Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor - Son Dakika

Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor

27.05.2021 16:25
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor, System.String[]

Antalya'da bir bacağını kaybeden kızına evinin üst katına yaptığı düzenekle yürümeyi öğreten fedakar baba, bu kez sahilde yüzmeyi öğretmeye başladı.

Antalya'da bir bacağını kaybeden kızına evinin üst katına yaptığı düzenekle yürümeyi öğreten fedakar baba, bu kez sahilde yüzmeyi öğretmeye başladı. Babasının desteği ile önce su üzerinde durmayı öğrenmeye çalışan minik kızın tek hayali bir an önce yüzmeyi öğrenmek.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (40) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (36) Özge ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden küçük Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Özge, birçok kişinin girişimi ile İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

Kızına ilk olarak yürümesi için düzenek kuran ve ardından protez bacağı ile koşmasını öğreten fedakar baba Ali İhsan Yıldırım, bu kez kızına yüzme öğretmeye başladı. Antalya'nın ünlü Lara Plajına oğlu ve kızı ile gelen baba Yıldırım, protezini çıkardığı kızına deniz üzerinde yüzme öğretiyor. Kızını kucağına alarak su üzerinde önce durmasını öğreten fedakar baba, yüzme araçları ile de kulaç atmasını öğretmeye çalışıyor. Baba kızın azimli mücadelesi diğer vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Baba kız arta kalan zamanlarında ise karşılıklı deniz topu ile top oynuyorlar.

"Babalık görevimizi en iyi şekilde yapacağız"

Kızının yüzmeyi öğrenmesi için mücadele eden Ali İhsan Yıldırım, "Ben askeriyede cankurtarandım. Daha sonra otellerde cankurtaran olarak çalıştım. Bu süreçte oğluma yüzmeyi öğrettim. Şimdi kızıma öğretmek için getirdim. Önceki senelerde de öğretmeye çalışmıştım. Özge'nin yürümekle birlikte yüzmesini öğrenmesini de sağlayacağız. Babalık görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Özge bugün hem eğleniyor hem de yüzmeyi öğreniyor. Onun açısında bir stres atmak gibi bir şey oldu. Bu sezon ilk defa geldik. Hava da güzeldi. Değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

"Yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz"

Yaşadıkları durum hakkında da açıklama yapan Yıldırım, "2014 yılında özel bir hastanede ayağına kateter iğnesi takıldı. O yüzden ayağı çalışmaz hale geldi. Ayağı kangrene döndü. Bu süreçten sonra ayağı kesildi. Zor günler yaşadık. Protez 50 bin TL. Gelecek sene değişmesi gerekiyor. Maddi açıdan zorlanıyoruz. Bugüne kadar getirdik, bu günden sonrasını bilmiyoruz. Dava açtık. Şu anda Anayasa Mahkemesinde. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor
Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor

İhsan Yıldırım, Türk Lirası, Antalya, Yüzme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fedakar baba, tek bacağı olmayan kızına önce yürümeyi, sonra koşmayı şimdi de yüzmeyi öğretiyor - Son Dakika


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