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Fedakar çiftçi "komşuları zarar görmesin" diye kendini alevlerin arasına attı - Son Dakika

Fedakar çiftçi "komşuları zarar görmesin" diye kendini alevlerin arasına attı

09.12.2021 11:51

Erzurum'da, komşularının ahır ve evlerinin bitişiğindeki depoya park ettiği otomobilinde çıkan yangının, büyüyüp komşularına da zarar vermemesi için alevlerin arasına girip aracını depodan uzaklaştıran çiftçi Salim Kamacı, olayın şokunu hala atlatamadı.

Erzurum'da, komşularının ahır ve evlerinin bitişiğindeki depoya park ettiği otomobilinde çıkan yangının, büyüyüp komşularına da zarar vermemesi için alevlerin arasına girip aracını depodan uzaklaştıran çiftçi Salim Kamacı, olayın şokunu hala atlatamadı.

Tortum ilçesinin Kazandere Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki çiftçi Kamacı, 5 Aralık Pazar günü otomobilini, garaj ve odunluk olarak kullandığı depoya park edip evine gitti. Bir süre sonra depodan duman çıktığını gören komşuları, durumu Kamacı'ya bildirdi.

Depoya geldiğinde LPG'li aracında çıkan yangının depoya da sıçradığını fark eden Kamacı, yangının daha fazla büyüyüp bitişikteki komşularına ait ev ve ahırın yanı sıra ot ile odunluklara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Kamacı, bu süreçte alevlerle kaplanan aracını, komşularının yardımıyla bağladığı iple dışarı çıkartıp buradan uzaklaştırmak istedi.

Ancak el freni çekili olduğu için aracı çekemeyen Kamacı, LPG'li otomobilin patlaması ve yangının daha da büyümesi ihtimaline karşılık aracına binmeye karar verdi.

Kamacı, alevler arasında olmasına ve patlama ihtimali bulunmasına rağmen depodaki aracına binip el frenini indirdikten sonra komşularının yardımıyla aracı iple çekerek depodan uzaklaştırdı.

Böylece yangının büyümesini önleyerek komşularının zarar görmesini engelleyen Kamacı'nın, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Çıkan yangın ise Kamacı ve komşularının desteğiyle söndürüldü. Olayda, Kamacı'nın otomobili kullanılamaz hale geldi, aracın bulunduğu depo da ciddi zarar gördü.

Komşuların yardımıyla ambulansla Tortum Devlet Hastanesine kaldırılan Kamacı, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Yaşadığı kabus dolu olayı unutamayan Kamacı'nın tedavisi sürüyor.

"Aracı depodan çıkarmasaydık köyün yarası yanardı"

Salim Kamacı, AA muhabirine, "Arabayı depodan dışarı çıkarmaktan başka çaremiz yoktu. Ot, saman, odunluk ve hayvanların ahırları, yanan arabanın olduğu deponun bitişiğindeydi. Hem yangının büyümesini önlemek hem yangında LPG'li otomobilde patlama meydana gelip mahalle zarar görmesin diye arabayı dışarıya almak zorundaydık. Eğer arabayı dışarıya almasaydım köyün yüzde 50'si yanardı." dedi.

Kamacı, hayvanları kurtarmak ve kimsenin mağdur olmaması için kendi canını hiçe saydığını dile getirdi.

"Amacım arabayı kurtarmak değil yangının büyümesini önlemekti"

Arabayı depodan çıkarmadan yangını söndürme ihtimallerinin olmadığını vurgulayan Kamacı, "Arabayı dışarıya çıkarmasaydım evim, komşuların evleri, ahırları ve hayvanları yanacaktı. Mecbur kaldığım için kendimi ateşin içine attım. Zaten araba yanıyordu, amacım arabayı kurtarmak değil yangının büyümesini önlemekti." diye konuştu.

Kamacı, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını dile getirerek, başına gelen talihsiz olayda aracını kaybettiğini aktardı.

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisinin güzel geçtiğini ve hizmetlerden memnun kaldığını belirten Kamacı, hastane doktor ve personeline ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece yanıklar oluşan Kamacı'yı yakından takip ettiklerini, tedavinin sürdüğünü kaydetti.

Fedakar çiftçi komşuları zarar görmesin diye kendini alevlerin arasına attı
Fedakar çiftçi komşuları zarar görmesin diye kendini alevlerin arasına attı
Fedakar çiftçi komşuları zarar görmesin diye kendini alevlerin arasına attı
Fedakar çiftçi komşuları zarar görmesin diye kendini alevlerin arasına attı

Otomobil, Erzurum, Çiftçi, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fedakar çiftçi 'komşuları zarar görmesin' diye kendini alevlerin arasına attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fedakar çiftçi "komşuları zarar görmesin" diye kendini alevlerin arasına attı - Son Dakika
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