Fedakar öğretmen, acısını unutup depremzedelerin yardımına koştu - Son Dakika

Fedakar öğretmen, acısını unutup depremzedelerin yardımına koştu

24.11.2020 11:05

Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depreme Bayraklı'daki okulunda yakalanan ve evi hasar gören İzmirli öğretmen, depremzedelerin acısını dindirmek için çadır kentte çalışmaya devam ediyor.

Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depreme Bayraklı'daki okulunda yakalanan ve evi hasar gören İzmirli öğretmen, depremzedelerin acısını dindirmek için çadır kentte çalışmaya devam ediyor. Bir aydır tüm zorluklara rağmen görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan Güçlüoğulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de öğrencilerinden ayrı çadır kentte çalışarak geçirmenin hüznünü yaşıyor. - "Yaraları birlikte saracağız" Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Nazmiye Güçlüoğulları, AA muhabirine, 2000 yılında Şırnak'ta mesleğe başladığını ve 21 yıldır işini severek yapmaya gayret ettiğini ifade etti. Meslek hayatı boyunca zor günlere tanıklık ettiğini ancak 30 Ekim'deki deprem sonrası unutulamayacak günler yaşadığını anlatan Nazmiye öğretmen, insanların yardımına koşmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Güçlüoğulları, şunları kaydetti: "Depremin ardından öğrencileri tahliye edip güvenliklerini sağladıktan sonra kendi çocuklarım aklıma geldi. Evim hasar görmüş çocuklarım korkmuştu. Onları Akhisar'a ailemin yanına gönderdim. Eşim ise evin hasar durumu ile uğraşıyor ve kiralık ev bulmaya çalışıyor. Ben de buradaki depremzedelerin ve çocukların desteğe daha çok ihtiyaçları olduğunu düşündüğüm için Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de çağrısıyla Paten Parkı'ndaki çadır kentte göreve başladım. 25 gündür arkadaşlarımla sabah akşam 113 çadırda toplam 422 depremzedeye elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Depremzedelerin çadırlara yerleştirilmesi, her türlü ihtiyaçlarının organize edilmesi ve karşılanması hayırseverler tarafından yapılan yardımların koordineli ve adil bir şekilde dağıtılması, öğrenim çağındaki depremzede çocukların uzaktan eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanması ve psiko-sosyal destek çalışmaları konusunda yetkili birimlerle işbirliği içinde çalışmalarımı yürüttüm." Güçlüoğulları, bu süreçte her türlü sıkıntıda kendilerine destek sunan ilgililere teşekkür ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Zor durumdaki insanlara yardım etmenin kendi acısını hafiflettiğini vurgulayan Nazmiye öğretmen, "Güzel İzmir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız. Elbet bu zor günler geçecek. İşlerin en muhteremi bir gönüle dokunmak, ağlayanı güldürmek düşeni kaldırmak, darda kalanı ferahlatmak olmalı. Şairin dediği gibi 'nerede bir can ölse oralı olur yüreğim' olmalı zaten, olmazsa insan olmaz yüreğim." ifadelerini kullandı.

Fedakar öğretmen, acısını unutup depremzedelerin yardımına koştu
Fedakar öğretmen, acısını unutup depremzedelerin yardımına koştu
Fedakar öğretmen, acısını unutup depremzedelerin yardımına koştu
Fedakar öğretmen, acısını unutup depremzedelerin yardımına koştu

Seferihisar, Bayraklı, Deprem, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fedakar öğretmen, acısını unutup depremzedelerin yardımına koştu - Son Dakika


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