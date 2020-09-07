Fedakar öğretmen elinde tahtası kapı kapı dolaşarak eğitim veriyor - Son Dakika

Fedakar öğretmen elinde tahtası kapı kapı dolaşarak eğitim veriyor

Fedakar öğretmen elinde tahtası kapı kapı dolaşarak eğitim veriyor 18 öğrencisi bulunan Tabanlı İlkokulu Öğretmeni Gamze Arslan: "Tahtada ders vermeye başladıktan sonra öğrencilerin daha iyi anladığını fark ettim" Tuşba Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu: "Bu öğretmenimizin...

Fedakar öğretmen elinde tahtası kapı kapı dolaşarak eğitim veriyor

18 öğrencisi bulunan Tabanlı İlkokulu Öğretmeni Gamze Arslan:

"Tahtada ders vermeye başladıktan sonra öğrencilerin daha iyi anladığını fark ettim"

Tuşba Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu:

"Bu öğretmenimizin yaptığı davranış tamamen bir fedakarlık örneğidir"

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde görev yapan Gamze Arslan, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için elinde yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veriyor.

Tuşba ilçesinin Tabanlı Mahallesi'nde 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan, pandemi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Çoğu öğrencinin evinde internet olmadığı için uzaktan eğitim sürecine katılamaması üzerine harekete geçen Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu'nun da destekleriyle yazı tahtasını alarak kapı kapı dolaşıyor. Her öğrenciyle yakından ilgilenerek yüz yüze eğitim veren Arslan, çektirmiş olduğu ders notlarının fotokopilerini de teslim ediyor.

"İmkansızlıklar karşısında alternatifler üretiliyor"

Okulu ziyaret eden Mehmet Bakır Bedevioğlu, öğretmen Gamze Arslan'ı yaptığı fedakarlıktan dolayı tebrik ederek, "İmkansızlıklar karşısında alternatif üretme, çaresiz kalmamak için Tabanlı Mahallemizde bir heyecan yaşanıyor. Uzaktan eğitim sürecini Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlattık. Okullarda öğretmenlerimiz bir planlama çerçevesinde uzaktan eğitim sürecini yürütüyorlar, ancak bazı öğrencilerimizin evlerinde internet olmadığı için sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabanlı Mahallemizdeki okulumuzda internet var, ancak çocukların evlerinde internet olmadığı için öğretmenimiz yazı tahtasını alarak kapı kapı dolaşıp ders veriyor. Böylece öğrencilerimiz eğitim süreçlerini tamamlamış oluyor. Bu öğretmenimizin yaptığı davranış tamamen bir fedakarlık örneği ve biz bu örneğin iyi uygulamalar olarak yayılmasını istiyoruz" dedi.

"Kapı kapı dolaşarak ders anlatmaya başladım"

Tabanlı Mahallesi İlkokulu Öğretmeni Gamze Arslan ise 3 yıldır mahallede görev yaptığını ve 18 öğrencisi bulunduğunu belirterek, "Uzaktan eğitim çoğu yerde yararlıdır. Bizim okulumuzda da internet var, ancak evlerde internet olmadığı için zor oluyor. Milli Eğitim Müdürümüzle yaptığımız görüşme sonrası ödevleri hazırlayarak kapı kapı dağıtıyordum. Bunu yaparken şimdi ders tahtasıyla birlikte kapı kapı dolaşarak ders anlatmaya başladım. Ertesi gün tekrar öğrencilerimizin ödevlerini kontrol edip derslerini anlattıktan sonra yeni fotokopilerini teslim ediyorum. İlk başta fotokopileri dağıttığımda öğrencilerin konuyu kavrayamadıklarını fark ettim. Tahtada ders vermeye başladıktan sonra öğrencilerin daha iyi anladığını fark ettim. Bu uygulamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Velilerimiz de bize gereken desteği veriyor. Aynı zamanda telefonda da öğrencilerimizin eğitimine destek veriyorum" ifadelerini kullandı.

Veliler ve öğrenciler ise öğretmenin fedakarlığı karşısında büyük mutluluk duyduklarını ve eğitimlerini sağlıklı bir şekilde yürüttüklerini dile getirdi.

Fedakar öğretmen elinde tahtası kapı kapı dolaşarak eğitim veriyor

Mehmet Bakır, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fedakar öğretmen elinde tahtası kapı kapı dolaşarak eğitim veriyor - Son Dakika

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