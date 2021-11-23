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Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi - Son Dakika

Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi

23.11.2021 11:09
Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Üçkuyu İlkokulunda müdür yetkili öğretmenlik yapan Harun Dağlı, okulda depo olarak kullanılan alanı kendi çabasıyla tadilattan geçirip sınıfa çevirdi.

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Üçkuyu İlkokulunda müdür yetkili öğretmenlik yapan Harun Dağlı, okulda depo olarak kullanılan alanı kendi çabasıyla tadilattan geçirip sınıfa çevirdi.

Dağlı, 2009 yılında KPSS'yi kazanıp Van'a atandıktan sonra doğu görevini tamamlayıp 2014 yılında Üçkuyu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak göreve başladı.

Müdür yetkili öğretmen görevini 2016 yılında üstlenen Dağlı, ilk iş olarak daha önceki yıllarda ana sınıfı olarak kullanılan ancak ana sınıfı kapatıldıktan sonra okulda depo, kömürlük ve odunluk gibi kullanılan odayı derslik olarak düzenlemeye karar verdi.

Köyde ana sınıfı açmak için yeterli sayıda öğrenci olduğunu alan taraması ile tek tek evleri gezerek belirleyen Dağlı, İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda okula ana sınıfı açılması kararı alınmasını sağladı.

Kararın ardından eşyaları çıkarttığı depoyu temizleyip tadilatını yapan Dağlı, derslik için gerekli parke, pencerelerin kaplanması, soba, oyuncak, sandalye, dolap gibi eşyaların teminini İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bazı okullardaki öğretmenlerin desteğiyle başardı.

Dağlı, AA muhabirine, Anadolu coğrafyasındaki her öğretmen gibi okulunu ve öğrencilerini sevdiğini söyledi.

Bu kapsamda öğrencilerine faydalı olabilmek için depoyu sınıfa çevirdiğini anlatan Dağlı, okuldaki tamir ve tadilatın yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirtti.

Dağlı, ders bitiminde, hafta sonlarında, hatta yaz tatillerinde bile okulla ilgilendiğini, zor da olsa depoyu sınıfa çevirerek daha fazla öğrenciye ulaşmayı sağladığını anlattı.

İlkokul bölümüne ait dersliklerin ve okulun zemininin kötü göründüğünü aktaran Dağlı, "Temmuz ayında başladığımız tadilatın eylül ayında tamamlanması gerekiyordu. Depoyu boşaltıp temizliğini yaptık. Camlar ve kapısı kırıktı, çatısı akıyordu, onların tadilatını yaptık. Eksiklikler için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalardaki hayırseverlerden destek istedik. Sınıfın boyanması, camlarının onarılması sürecini tamamladık." diye konuştu.

"Okula yeni bir şey katmak mutluluk verici"

Bir sınıfın kapanmasının kolay, açılmasının ise zor olduğunu belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Van ili Bahçesaray ilçesinde göreve başladım. Orada da birleştirilmiş sınıfta görev yapıyordum. Orada da aynı azim ve kararlılıkla çalıştım, burada da aynı azim ve kararlılıkla devam ettim. Ülkenin neresinde olursa olsun Türk öğretmeni her şartta fedakar ve çalışkan bir şekilde görevine devam etmek zorunda. Biz de onun mutluluğunu yaşıyoruz. Ana sınıfı açıldığı zaman velilerimiz gelip teşekkür etti. Minnet duyduklarını belirttiler. Okula yeni bir şey katmak mutluluk verici. Öğrencilerin başarılarına katkı sağlamak vicdanen önce bizi rahatlatıyor."

Dağlı, köy yerinde özellikle ev kadını velilerin iş yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklı öğrencilerle ilgilenememesinin başarıyı olumsuz etkilediğini, ancak her ay yaptığı veli toplantıları, ev ziyaretleri ile velileri eğitim öğretimin içine dahil ederek okul aile işbirliğini sağlamada başarılı olduğunu ifade etti.

Okul bahçesinin de güzelleştirilmesi adına çalışma yaptıklarını belirten Dağlı, 250 metrekare alanı çimlendirme, ağaç dikme, duvarları boyama gibi çalışmalarla öğrencilerin teneffüse çıktığında daha güzel bir alanda bulunmalarını ve doğayı koruma farkındalığını sağladıklarını sözlerine ekledi.

Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi
Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi
Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi
Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi
Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi

Hisarcık, Kayseri, İncesu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fedakar öğretmen köy okulunun deposunu sınıfa çevirdi - Son Dakika


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