Fedakar öğretmen öğrencilerini sporla okula bağladı

Erzurum'da görev yapan beden eğitimi öğretmeni Gürkan Bağaçlı, daha önce okula gelmek istemeyen ve devamsızlıkları bulunan öğrencileri, sporla tanıştırarak okula bağladı.

Kentteki Şehitler Ortaokulunda görev yapan fedakar öğretmen Bağaçlı, ailelerinin ekonomik durumu iyi olmayan ve okula devamlılık sağlamayan öğrencilerine, ilk olarak sporla hayatlarını nasıl şekillendireceklerini ve neler başarabileceklerini anlattı.

Kısıtlı imkanlara rağmen curling ve bocce sporuna kazandırdığı 50 öğrencisini eğittikten sonra yurt içindeki farklı kentlerde düzenlenen yarışmalara götüren Bağaçlı, öğrencilerinin hem bu sporlarda başarılar elde etmesine hem de yeni şehirler görmesine imkan oluşturdu.

Çocuklara ağabey şefkati göstererek her zaman yanlarında olan gönüllü eğitim neferi, öğrencilerini sporla okula bağlayarak geleceklerine yön vermelerine öncü oldu.

"Fırsat verilince neleri başarabileceklerini kanıtladık"

Öğretmen Gürkan Bağaçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm bölgesindeki okulda eğitim gören 50 öğrencinin hepsini spora başlattığını söyledi.

Öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunun kelimelerle anlatamayacağını ifade eden Bağaçlı, şöyle konuştu:

"Dar gelirli ailelerin çocuklarının kendilerine fırsat tanınca neler yaptıklarını, katıldıkları sportif çalışmalarda elde ettikleri başarılarla sadece çevresindekilere değil tüm Türkiye'ye kanıtladık. Onların ellerinden tutulunca, dar gelirli ailelerin çocuklarının neler yaptığını herkese göstermiş olduk. İlk defa denizi gördüler, ilk defa ailelerinden uzakta başka şehre gittiler. Böylece kendilerine inandıklarında neleri başaracaklarını gördüler."

Bağaçlı, okul idaresiyle birlikte çocukların her zaman yanında olmalarının meyvelerini topladıklarını dile getirdi.

"Okula gelmeyen öğrenciler, şimdi çıkmak istemiyor"

Çeşitli müsabakalarda küçükler ve yıldızlar kategorilerinde 35 madalya kazandıklarını anlatan Bağaçlı, "Çocuklarımızın okula gelme noktasında istekleri pek fazla değildi. Onları curlingle, floor curlinge ve bocce ile tanıştırınca okula şevkle, aşkla gelmeye başladılar. Bu şekilde onların hayatlarına dokunduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Okul Müdürü Yusuf Celal Emek de beden eğitimi öğretmeni Bağaçlı göreve başladıktan sonra okulda çok şeyin değiştiğini anlattı.

Çocukların önceden okula gelmek istemediğini aktaran Emek, şunları kaydetti:

"Öğrenciler önceden gelmek istemiyorlardı, şimdi okuldan çıkmamaya başladılar. Ben de onlarla birlikte çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapıyorum. Çocuklarımızın şampiyonalara gidip geldikten sonra, yürüyüşleri bile değişti. Biz öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel hediyeyi bu çocuklar verdi. Özellikle o denizi gördüklerinde yaşadıkları heyecanlarını anlatamam. Şampiyonaların ardından elde edilen başarılar gurur verici. Elde etikleri başarılar bizim ömrümüzde alacağımız en güzel hediyeydi."